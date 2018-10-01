Как можно обжаловать штрафы за нарушения ПДД, снятые видеокамерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД объяснили, как можно обжаловать штрафы за правонарушения, зафиксированные с помощью автоматических систем фиксации нарушений ПДД. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Комитет административной полиции всё чаще обращаются граждане с вопросами о том, как проверить наличие штрафов за правонарушения, зафиксированные с помощью видеокамер. Казахстанцы интересуются как можно их обжаловать в случае несогласия.

Владельцы транспорта могут проверить наличие штрафов на сайтах egov.kz и qamqor.gov.kz и в режиме он-лайн с помощью оплатить штраф. При этом информация об оплате автоматически поступает в общую базу данных по штрафам. Таким образом, автовладельцу нет необходимости дополнительно предоставлять квитанцию об оплате в органы внутренних дел, отметили в пресс-службе.

В МВД поясняют, что на сайте qamqor.gov.kz можно распечатать предписание о необходимости уплаты штрафа. На нем указан номер телефона и адрес подразделения органа внутренних дел, куда может обратиться владелец автомашины за разъяснением в случае необходимости.

При несогласии с правонарушением автовладелец вправе подать заявление об этом в управление административной полиции по территориальности. По результатам проверки будет принято решение. В случае несогласия с принятым решением, автовладелец имеет право обжаловать предписание в суде.