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    Как можно добраться из Актогая в Алаколь

    10 Июня 2021, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как можно добраться из Актогая в Алаколь? Об этом рассказал заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» по маркетингу и продажам Виктор Бошманн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы прорабатывали вопрос подвозки автобусным транспортом людей из Актогай до озера Алаколь, потому что есть транзитные поезда, которые не сворачивают на Алаколь, но идут из Алматы в сторону востока. Но здесь нам, даже при взаимодействии с «Kazakh Tourism», не удалось найти турагентство, готовое здесь запустить автобусные перевозки. Если найдется такое агентство, можно было бы также увеличить поток пассажиров на Алаколь. Как уже сказал, есть транзитные поезда, которые проезжают через станцию Актогай. Оттуда можно уже автобусами довозить до Алаколя», - пояснил Виктор Бошманн.

    Он также отметил, что между Актогаем и Алаколем ходят пригородные поезда, которые могут забирать пассажиров, готовых пересесть в Актогай с одного поезда на другой.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм Транспорт Общество
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