Как можно будет поехать на Алаколь, разъяснили в КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «НК «ҚТЖ» в онлайн-формате состоялось совещание по вопросам обеспечения перевозки пассажиров в летний период 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании приняли участие представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, руководство АО «НК «ҚТЖ» и дочерней компании АО «Пассажирские перевозки», акиматы Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, НПП «Атамекен», частные перевозчики.

«Мы уже информировали, что в этом году у нас закрывается аэропорт «Уржар», он уже закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. На взлетно-посадочной полосе будет проводиться капитальный ремонт, в этом году будет завершение. После завершения модернизации аэропорт села «Уржар» сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые самолеты «Эмбрайер», «Бомбардир», «Сиэрджи». Данная мера позволит увеличить поток туристов воздушным транспортом. Кроме этого, как вы знаете, автомобильные дороги также находятся на реконструкции. В связи с этим, автомобильным и воздушным транспортом есть ограничения по доступу на Алаколь», – сказал председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развитиия РК Жанибек Тайжанов.

По его словам, АО «КТЖ» было поручено увеличить количество поездов в направлении Алаколя. С 18 июня запускается дополнительный поезд Алматы-Достык, с 15 июня также запущен еще один дополнительный поезд.

В свою очередь, первый заместитель председателя правления АО «;КТЖ» Канат Альмагамбетов сообщил, что в настоящее время по сети железных дорог РК курсирует 141 пассажирский маршрут из 164. Все внутриказахстанские поезда задействованы, отсутствуют только 23 маршрута межгосударственного сообщения. Это зависит от карантинных ограничений. Готовность подвижного состава – из 1 551 вагона готовы 1 500, или 93%. Готовы к перевозкам также 670 вагонов «Тальго». В резерве еще 174 вагона, которые можно добавлять к тем поездам, на которые будут заявки. С 17 июня внедряется по комплексу «Нурлы жол» система Ashyk, испытанная в течение одной недели. В дальнейшем система будет запущена на вокзалах всех областных центров плюс ключевые станции.

По словам К. Альмагамбетова, на озеро Алаколь будет курсировать 10 поездов. Из них два дополнительных поезда принадлежат частным перевозчикам.

Как сообщил заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Виктор Бошманн, на сегодняшний день по всем поездам в направлении Алаколя в продажу поступило 123 354 билета. Выкуплено 76 800 билетов. Для борьбы с перекупщиками с 2019 года действует электронная система продажи железнодорожных билетов, которая не позволяет авторизованным пользователям производить переоформление билетов на другого пассажира. Пассажиры могут воспользоваться услугой «Лист ожидания».