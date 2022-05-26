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    Как может повлиять на рынок труда миграция в РК россиян

    26 Мая 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько повлиял приезд большого количества россиян на рынок труда Казахстана? На этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Сената журналисты задали вопрос главе Минтруда: «Сейчас очень много россиян переезжает в Казахстан. Как вы считаете, наш рынок труда не перегреется, есть такая опасность?»

    На что министр заверила, что опасности перегрева нет.

    «Вы знаете, мы уже в рамках ЕАЭС работам, никаких разрешений (на работу) не нужно», - сказала Тамара Дуйсенова.

    Министр добавила, что на сегодня между нашими странами никаких ограничений по перемещению или трудоустройству нет. Вместе с тем Тамара Дуйсенова отметила, что число приехавших в Казахстан россиян не такое уж и большое.

    «Поэтому сейчас давление на рынок труда ожидается не от тех, кто к нам прибывает, а больше от нашей молодежи, которая достигает трудоспособного возраста», - пояснила Тамара Дуйсенова.

    Министр добавила, что при трудоустройстве по программам занятости в приоритетном порядке будет идти отечественная молодежь.

    Ранее сообщалось, что за последние три месяца сгенерировано более 10 тыс. индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для граждан России.

    С 24 февраля по 2 апреля 2022 года в Казахстан, как сообщили в МВД РК в ответе на запрос МИА «Казинформ», въехали более 108 тыс. россиян, выехали – почти 100 тыс. В ведомстве напомнили, что граждане РФ могут находиться в Казахстане после пересечения госграницы до 90 дней без вида на жительства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Россия
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