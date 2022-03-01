Как может повлиять блокирование доступа российских банков к SWIFT на Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Блокирование доступа отдельных российских банков к SWIFT не несет прямой угрозы платежному рынку Казахстана. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По блокированию доступа отдельных российских банков к SWIFT, отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка пояснил, что все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме.

«Для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов», - добавил Галымжан Пирматов.