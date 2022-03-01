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    Как может повлиять блокирование доступа российских банков к SWIFT на Казахстан

    1 Марта 2022, 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Блокирование доступа отдельных российских банков к SWIFT не несет прямой угрозы платежному рынку Казахстана. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По блокированию доступа отдельных российских банков к SWIFT, отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка пояснил, что все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме.

    «Для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов», - добавил Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Банки Экономика Россия
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