Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Как мост Тауелсиздик разгрузит движение на столичных дорогах

    4 Августа 2023, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До конца этого года планируется открытие моста Тауелсиздик в Астане. И.о. руководителя аппарата акима Астаны Нурлан Алимжанов рассказал, как с запуском данного моста разгрузится движение на столичных дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До конца текущего года планируется обеспечить проезд по мосту Тауелсиздик. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улица Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улица Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др.», - ответил Нурлан Алимжанов на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Общая длина – 910 м, ширина – 36 м, высота фонарей – от 5 до 16 метров. Фонари моста будут выполнены в виде колосьев. Общая композиция символизирует их колыхание на степном ветру.

    Отметим, что основной мотив проекта выражен историческим прошлым – процессом освоения целины. Завершают композицию 4 колонны, внутреннее основание которых будет украшено орнаментами. Профиль моста включает широкие тротуары, велосипедные полосы и проезжую часть. Он свяжет правый и левый берег. Эта работа проводится в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Планируется создать и новое подмостовое общественное пространство с детскими площадками и зонами для популяризации массового спорта.

    В конце января Глава государства провел совещание по вопросам дальнейшего развития столицы. Тогда Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что строительство моста на проспекте Тәуелсіздік необходимо завершить до конца текущего года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Китайский конгломерат планирует инвестировать в строительство в Казахстане
    Новый Дом культуры появился в Жамбылской области
    Работников сферы спорта наградили в Астане
    Била и пинала по дороге в садик: суд прекратил дело об избиении девочки в Астане
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы