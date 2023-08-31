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    Как мораторий на проверку бизнеса повлиял на казахстанских предпринимателей

    31 Августа 2023, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О реализуемых системных мерах по улучшению ведения бизнеса проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Как отметил А. Смаилов, с 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года. Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%.

    «Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек. Положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.

    Успешно апробирован принцип «регулирования с чистого листа». Проанализировано 128 тысяч требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тысяч требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тысяч уже исключены на подзаконном уровне», - озвучил Премьер.

    Он отметил, что также проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом полной их работы с 1 января 2024 года после завершения моратория на проверки бизнеса. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

    Внедрен единый платеж с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Общая ставка снижена с 34,5% до 20%».

    Премьер-Министр также подчеркнул, что приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике.

    «С 2019 года приватизировано порядка 1 тысяч организаций с участием государства. Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний «Казмунайгаз» и «Казатомпром». Работа в этом направлении продолжается. В результате указанных мер в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%. Реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. С этого года осуществляется ежегодное перечисление 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына», - заключил А. Смаилов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Премьер-министр РК Бизнес
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