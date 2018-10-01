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Как молодежь будет решать свои проблемы и участвовать в реформах - мнение

6 Октября 2018 16:03 91
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Как молодежь будет решать свои проблемы и участвовать в реформах - мнение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежи необходимо помочь решать свои проблемы самостоятельно, считает председатель совета общенационального движения «Казахстан-2050» Мухтар Манкеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В феврале 2005 года Президент обратился с Посланием, впервые сделав упор на молодежной политике. Была создана программа «Жасыл ел», возрождены студенческие строительные отряды и другие инициативы. И вот 13 лет спустя Президент вновь обратил внимание именно на молодежь. 2019 год был объявлен Годом молодежи. Но здесь, я думаю, нужно учитывать, что молодежь 13 лет назад и сегодня - совершенно разная», - отметил он в ходе заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Главы государства.

Необходимо понять, отметил он, как можно вовлечь молодежь в реализацию всех реформ. «Если раньше мы говорили про молодежную политику только через призму различных форумов, конференций, над нами смеялись, что мы проводим мероприятия с флажками, то сегодня мы должны понять, как молодежь сама будет решать свои проблемы. Потому что спустить для них сверху какие-то задачи и сказать, что теперь вы будете жить лучше - это никто уже не воспринимает и это не будет работать», - подчеркнул он.

В целом, считает Мухтар Манкеев, нынешнее Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева нацелено на конкретные планы.

«Для себя я понял, что слоган Послания Президента - «достучаться до каждого». Президент уже несколько раз говорил, как мы должны поднимать благосостояние народа, обращался и к молодежи, и к общественности, и к бизнесменам. Но в то же время у нас почему-то это не так активно двигалось и не давало результата. Вчерашнее Послание - это конкретные планы и бюджеты. Будет выделено больше одного триллиона тенге. То есть это уже хороший стратегический план, который только надо реализовать», - заключил он.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев, 5 октября, в Акорде выступил с Посланием народу Казахстана. По его словам, комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики.

«Необходимо создать широкую платформу социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи. Предлагаю объявить следующий год Годом молодежи», - сказал Глава государства.

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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