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Как могут назвать две новые станции метро в Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 14:24
Как могут назвать две новые станции метро в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Две новые станции метро, ​​которые откроются в Алматы, могут быть названы «Шугыла» и «Толе би». Об этом на VI сессии городского маслихата сообщил заведующий отделом развития языков и ономастики г. Алматы Бахыт Калымбет, передает МИА «Казинформ».

По его словам, для технико-экономической проработки проекта строительства станции метро необходимо дать двум новым станциям названия.

«Станцию ​​№1 по пр. Алатау для удобства пассажиров предлагается назвать «Шугыла», что будет созвучно с названием района. А станции №2 предлагаем присвоить название «Толе би», так как она будет расположена по проспекту Алатау, на пересечении с улицей Толе би», - сказал Бахыт Калымбет.

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По словам Б.Калымбета, предложенные названия были одобрены комиссией по ономастике города Алматы. Поддержала их и городская администрация. Теперь нужно подтверждение республиканской комиссии по ономастике при Правительстве РК, а также совместное решение акимата и маслихата Алматы. Если комиссия одобрит названия, решение будет принято постановлением акимата Алматы.

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