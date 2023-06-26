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    Как меняются отечественные СМИ, рассказали известные тележурналисты

    26 Июня 2023, 09:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свое мнение о новых переменах в отечественной журналистике высказали известные тележурналисты Казахстана Айгуль Мукей и Санди Султан в программе «Түнгі студия» телеканала Jibek joly, передает корреспонденты МИА «Казинформ».

    Следует отметить, что 28 июня является профессиональным праздником работников средств массовой информации и связи в стране.

    Айгуль Мукей отметила, что пришла в журналистику 30 лет назад, и между телевидением того времени и нынешней сферой есть большая разница.

    «Помню интересный случай, который произошел со мной. Примерно в 2004-2005 годах вечерние новости вели 4-5 человек. Я читаю главные новости, зарубежные новости - другой диктор, потом кто-то - спорт, еще другой – погоду. Я рассказала коллегам анекдот перед очередным эфиром. В студии все начали смеяться, а прямая трансляция вот-вот должна была начаться. Я была единственной, кто был серьезен на тот момент, и в тот день я получила предупреждение от руководства. На сегодняшний день формат новостей остался неизменным, но кардинально поменялись другие программы. Такие передачи, как «Түнгі студия», стали настоящей классикой, однако прибавилось и ток-шоу, полных ссор и споров», — сказала она.

    Айгуль Мукей также рассказала о своем новом проекте на телеканале Jibek joly.

    «В этом сезоне продолжается мой авторский проект «Без прикрас». Но в следующем сезоне мы изменим его формат. В новом сезоне эта программа будет другой. Будем выезжать в регионы на большом автобусе, ездить по стране, менять образы людей. Идет интенсивная подготовка», - сказала журналист.

    По словам Санди Султан, современное телевидение максимально свободное, нет каких-то стандартов и жестких требований, как раньше.

    «Сейчас имеются разные голоса, основной упор делается на ваш ум, ваш образовательный кругозор, не обязательно быть красивым, достаточно быть привлекательным. Я обучаю молодых людей, которые хотят стать журналистами, но люди, которые мечтают стать журналистами, сами не смотрят телевизор. Когда спрашиваю о том, кто любимый телеведущий, они не могут ответить. Хоть и говорим, что мы перешли в интернет, но мы там по-прежнему потребляем телевизионную продукцию. Специалисты телевидения выкладывают на YouTube свою качественную продукцию», — говорит С. Султан.

    Опытные журналисты посоветовали увеличить прямые трансляции. Они также отметили, что всё, кроме шоу и сериалов, нужно показывать в прямом эфире, а репортеры должны передавать наиболее актуальные вещи с места событий.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    СМИ Связь, ТВ, IT Общество
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