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    Как меняется рынок труда в Казахстане - эксперты

    14 Октября 2022, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сложившаяся на рынке труда обстановка требует четко организованных действий и быстрой адаптации к любым факторам. hh.kz подвели итоги третьего квартала 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    Предложения от работодателей растут плавными темпами

    За третий квартал 2022 года работодатели разместили на сайте hh.kz на 5,7% вакансий больше, чем во втором квартале текущего года. Сентябрь стал месяцем наибольшей работодательской активности (около 42000 вакансий), наименьшей - июль (около 34000 вакансий). Их количество составило более 115 тысяч.

    География вакансий

    Если смотреть на динамику вакансий в разрезе по городам Казахстана, то в третьем квартале лидерами остаются Алматы (41% всех вакансий по Казахстану), Астана (20%) и Караганда (5,4%). Наиболее активный рост отмечен в городах Костанай, Кызылорда и Семей (+21%). Спад количества вакансий наблюдался только в городе Аксай (-4%).

    География зарплат

    Самая высокая медианная зарплата отмечена в городах Астана (около 225 тысяч тенге), Алматы (около 210 тысяч тенге), Караганда (около 200 тысяч тенге) и Атырау (около 200 тысяч тенге). Высокие темпы роста зарплат по отношению к предыдущему кварталу показали Кызылорда (+13%), Тараз (+10%), Петропавловск (+9%) и Семей (+9%). Падение в Экибастузе и Талдыкоргане (-3%).

    Динамика активности соискателей

    За третий квартал 2022 года более 550 тыс. жителей Казахстана искали работу на hh.kz. Рост количества активных резюме соискателей в третьем квартале 2022 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил 10%. Наибольшее число активных резюме показали города Алматы, Астана и Шымкент.

    Самыми распространенными профессиями в резюме соискателей стали:

    Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

    Продавец-консультант, продавец-кассир

    Администратор

    Бухгалтер

    Учитель, преподаватель, педагог

    Водитель

    Официант, бармен, бариста

    Программист, разработчик

    Оператор call-центра, специалист контактного центра

    Менеджер по работе с партнерами

    Секретарь, помощник руководителя, ассистент

    Офис-менеджер

    Курьер

    Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

    Финансовый менеджер

    Конкуренция на рынке труда увеличилась незначительно

    По соотношению резюме и вакансий - hh.индексу - можно судить об уровне конкуренции на рынке труда. В третьем квартале 2022 года hh.индекс увеличился на 0,3% по отношению ко второму кварталу 2022 года и составил 5,5. Это означает, что на одну вакансию претендуют более пяти человек. Нормой на рынке труда считается показатель пять-шесть активных резюме на одно предложение о работе.

    Заработные платы

    Средняя арифметическая заработная плата по Казахстану в третьем квартале 2022 года составила 270 тысяч тенге, а медианная - 201 тысячу тенге. В среднем это на 5% больше, чем во втором квартале 2022 года. (Медианная зарплата - это срединная зарплата: половина всех работников получает меньше этого уровня, а половина — больше. Считается более объективным показателем, чем средний заработок).

    Если смотреть в разрезе профессиональных областей, то мы видим следующую картину:

    Спрос в разрезе профессиональных областей

    Первую строчку в топе лидирующих профессиональных областей, с большим отрывом, занимают «Продажи». Далее идут «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком». Профобласть «Транспорт, логистика» заняла пятое место.

    Больший прирост вакансий наблюдается в профобластях:

    Наука, образование (+44%)

    Рабочий персонал (+20%)

    Домашний персонал (+20%)

    Спортивные клубы, салоны красоты (+17%)

    Административный персонал (+11%)

    Транспорт, логистика (+11%)

    Отрицательную динамику в третьем квартале показали:

    Страхование (-23%)

    Производство, сельское хозяйство (-12%)

    Добыча сырья (-5%)
    Общество Трудоустройство
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