Как меняется организация дорожного движения в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Для повышения уровня дорожной безопасности и создания комфортных условий, департаментом полиции города Нур-Султана совместно с акиматом столицы реализуются мероприятия по изменению схем организации дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Отдельные новшества применяются впервые, при этом специалистами изучена их эффективность и при реализации учтены факторы безопасности. Данная работа проводится в рамках Комплексного Плана, куда были внесены новые меры с учетом опыта стран Европы и Азии.

Основным элементом обеспечения дорожной безопасности в городе является правильная работа светофоров и их регулирование, отметили в ДП.

Например, перед регулируемыми пешеходными переходами в качестве альтернативы обустроены безопасные места разворота для транспортных потоков, позволяющий снять нагрузку с перекрестков путем запрета левых поворотов (пр. Тәуелсіздік, ул.Нәжімеденова, ул.Қошкарбаева, ул.Сығанақ, ул. Керей-Жәнібек Хандары, пр.Мәңгілік ел, пр.Тұран). На данных участках установлены дополнительные секции, с символом в виде стрелки указывающим разворот.

С целью сокращения конфликтных точек и увеличения пропускной способности, исключены левые повороты и развороты на 7 перекрестках (Керей-Жәнібек Хандары – Ақмешіт, Республика-Сейфулина, Бөгенбай-Уәлиханова, Қошқарбаева-Төлебаева и.т.д.).

Впервые применен режим работы светофора, не влияющий на пропускную способность, но обеспечивающий дополнительную безопасность при проезде перекрестков (увеличено время горения зеленого мигания и желтого за счет основного зеленого).

Улучшается видимость светофора путем замены мониторов светофорных объектов с увеличением диаметра с 200 до 300 мм на 16 участках и до конца года будут заменены мониторы на 18 участках.

«Приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении является основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры позволят сократить количество опасных участков и дорожно-транспортных происшествий», - отметил руководитель столичного департамента полиции генерал-майор Ержан Саденов.

Также до конца текущего года на пешеходных светофорах будут установлены дополнительные световые устройства, для концентрации внимания и визуального восприятия красного сигнала светофора. При этом красный свет падает на тротуар и на экран сотового телефона пешехода.

Нанесение в красной разметке островка безопасности позволило почти безостановочно осуществлять на перекрестках правый поворот при разрешенном движении поперечного направления. Столичные водители положительно оценили эти изменения. Учитывая эффективность, в этом году планируется нанесение островков безопасности по улице Туркестан и на других участках.

«От горожан часто поступают предложения по ограничению максимальной скорости на дорогах частного сектора. Учитывая предложения жителей, в рамках пилотного проекта на основных дорогах частного сектора столицы максимальная скорость снижена до 40 км/час . Кроме того, по улице Космонавтов впервые применен приподнятый пешеходный переход (пандус), для принудительного снижения скорости транспортных средств.

В условиях быстро растущей автомобилизации населения эти меры позволят снизить нагрузки на пересечениях улиц и количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах столицы», - заключили в ДП.



