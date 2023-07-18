Как Мария Бровкова стала чемпионкой по гребле на байдарках и каноэ, рассказала ее тренер

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Как добилась успеха Мария Бровкова, ставшая чемпионом мира в одиночном каноэ 2022 и 2023 годов в возрасте до 18 лет? Какие цели она ставит перед собой на будущее? Сможет ли она поехать на Олимпиаду в Париже? На эти вопросы корреспондента МИА «Казинформ» ответила мама и личный тренер спортсменки Елена Бровкова.

– Елена Евгеньевна, Ваша дочь Мария уже несколько лет удачно выступает на международных соревнованиях. В частности, в прошлом году в венгерском городе Сегеда она стала чемпионом в одиночном каноэ на дистанции 1 тысяча метров. Одновременно она выиграла «бронзу» на дистанции 500 метров. В итальянском городе Ауронзо в категории С-1 она завоевала «золото» на дистанции 1 тысяча метров, «серебро» на 500 метров, «бронзу» на 200 метров. В чем секрет этих побед, и как начинался путь Марии в спорте?

– Мария – второй ребенок в нашей семье. Ее старшей сестре Анастасии 27 лет, она работает тренером по гребному спорту в спортивной школе. Мария с малых лет занимается спортом. Занимается лыжным спортом, кандидат в мастера спорта по зимнему Президентскому многоборью. В лодку она села лет в 6-7. Вначале тренировалась на байдарке, а с 12 лет на каноэ. В 7 классе поступила в колледж областной специализированной школы-интерната олимпийского резерва. Последние два года усиленно тренировалась с молодежной сборной Казахстана, поэтому в школе бывала редко. Приезжала только для сдачи экзаменов. И все же успешно сдала государственные экзамены, прошла ЕНТ. Сейчас учится по гранту по специальности «физкультура и спорт» в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана. Думаю, что всех своих успехов в спорте она достигла благодаря упорному труду.

– Значит, вы – спортивная семья?

– Только мы трое занимаемся спортом. Мой супруг Сергей Николаевич Бровков – простой труженик, водитель автокрана.

– С какого времени Вы на тренерской работе, есть ли у Вас ученики?

– Тренером я работаю с окончания Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Отемисова, с 1998 года, уже четверть века. За это время, назову основных – Азамат Рабаев, Владислав Глазков, Наталья Донскова стали чемпионами Азии. Все они выполнили норматив мастера спорта Казахстана.

– В Уральске есть богатые традиции гребного спорта. Как считаете, на каком уровне этот спорт сегодня? Мария ведь тоже говорила о некоторых вопросах на приеме у акима области Наримана Торегалиулы, после возвращения с победой с Чемпионата мира?

– Да, все проблемы гребного спорта в регионе упираются в финансирование. В Уральске есть хорошие природные условия, но мы можем тренироваться только шесть месяцев в году. Чтобы не прекращать тренировки в зимнее время, приходится ехать в теплые края, для этого нужны определенные средства. Если мы не будем готовиться зимой, будет трудно состязаться с другими. У нас есть лодки и оснащение для новичков. Но мало лодок высокого класса, всего шеть. Даже в школе-интернате, которую окончила Мария, нет лодочного снаряжения, весел и катеров сопровождения. Ни в одной школе не выделяется бензин для проведения тренировок.

– Известно, что в истории Западно-Казахстанской области впервые чемпионом мира по гребному спорту стал Александр Акунишников в 1986 году. Затем Андрей Ергучев стал лучшим среди студентов. Теперь, вот Мария Бровкова достигла чемпионского звания. На кого еще возлагаете надежды?

– Пока не могу кого-то выделить. Но, среди 13-14-летних есть способные дети. Возможно, из них выйдут чемпионы. Заслуженный тренер Казахстана, в свое время прославивший Уральск, Александр Акунишников и сейчас на тренерской работе. Андрей Ергучев тренируется в рядах сборной Казахстана. Будет хорошо, если среди молодых спортсменов найдутся их последователи.

– Мечта каждого спортсмена – участвовать в Олимпиаде. Есть ли возможность у Марии, которой в этом году исполнилось 18 лет, получить путевку в Париж?

– Чемпионат мира среди взрослых пройдет в немецком городе Дуйсбург 22-27 августа. Сейчас Мария с национальной сборной готовится на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. После этого поедет в Европу, я поеду сразу на первенство. Мария хочет получить выиграть лицензию на этих соревнованиях. Это трудно, поэтому и почетно. Если на Чемпионате мира ей не повезет, весной следующего года состоится лицензионное первенство Азии, она может попытать счастья там. Еще одни соревнования, в которых примет участие Мария – она намерена защищать честь страны на Азиатских играх, которые пройдут в этом году в Китае.

– Не трудно ли Марии совмещать спорт с учебой?

– Конечно, нелегко. Она получает знания только онлайн. Выполняет задания и отправляет обратно. Приезжая в Уральск, сдает экзамены, пока все хорошо.

– Желаем удачи Марии! Успехов в труде!

Напомним, 8 июля 2023 года Мария Бровкова стала чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ в Италии. Она выиграла гонку на дистанции 1000 метров в категории С-1 среди молодежи до 18 лет.