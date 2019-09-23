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    Как лучше провести день осеннего равноденствия

    23 Сентября 2019, 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 сентября 2019 года, наступил день осеннего равноденствия, когда Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно астрономии, с этого момента световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря.

    Например, сегодня долгота дня в столице Казахстана составляет 12 часов 11 секунд, уже завтра, 24 сентября, световой день Нур-Султана уменьшится на три секунды, а в день зимнего солнцестояния, 22 декабря 2019 года, световой день столицы составит всего лишь 7 часов 53 секунды.

    Астрологи советуют посмотреть на солнце, «искупаться» в его лучах, представив, как оно обволакивает своей золотой энергией. Без сожалений отпустить ненужное (привычки, лишние кг, людей, ситуации), поблагодарить за все хорошее, что было в этом году, а также за то, чего сумели достичь, за все положительные моменты и радости, которые придали вам сил для движения вперед.

    «Поблагодарите всех, кто оказывал помощь, поддерживал советом, теплым словами. Еще желательно испечь пирог благополучия – чтобы следующий год был богатым на урожай, принес вам много радости, любви и здоровья! Он будет символизировать ваш достаток и благополучие.

    В этот день желательно провести дома генеральную уборку. Нельзя ссориться и ввязываться в конфликты, а также пребывать в плохом настроении и думать о чем-то грустном. Начатые в этот день проекты завершатся благополучно», - обещают астрологи.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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