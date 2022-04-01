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    Как ликвидируют последствия паводка в Актюбинской области

    1 Апреля 2022, 16:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ситуация с паводком в Актюбинской области находится под контролем. Об этом сообщили на заседании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «71% территорий области на данный момент покрыт снегом. На сегодня снег практически сошел в Байганинском, Шалкарском и Иргизском районах. В Байганинском районе размыло грейдерную дорогу к двум сельским округам, в Кобдинском - грейдерную дорогу и мост к двум селам. Ситуация на контроле. Сообщение будет восстановлено после спада уровня воды, ориентировочно в течение пяти дней», - говорит руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев.

    Акимы районов сообщили, что в отрезанных паводковыми водами населённых пунктах есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов.

    В жилом массиве Батыс-3 в Актобе ситуация стабилизирована.

    «В результате реализации противопаводковых мероприятий вчера около 20 часов вечера уровень воды в Батыс-3 был снижен на 2 метра. Ситуация стабильная. Проводятся работы по откачке талых вод, в том числе из подвалов», - сообщил заместитель акима города Актобе Дамир Кубенов.

    Активные противопаводковые мероприятия также продолжаются в жилых массивах Курашасай, Жанаконыс, Орлеу и других.

    В целом, 30 марта по области было откачано 10 тысяч кубометров воды, уложено 2 тысячи мешков с инертным материалом.

    Замакима области Жаксыгали Иманкулов поручил оказывать всю необходимую помощь населению, держать под постоянным наблюдением водохранилища, оперативно организовать дополнительный комплекс противопаводковых работ.

    Напомним, в микрорайоне Батыс-2 в Актобе девочка чуть не утонула в арыке с талой водой. Несколько мужчин, проходивших мимо, еле спасли ребенка. По данным акима Актобе, с сегодняшнего дня 7 600 учащихся из 13 школ в городе и пригороде, которых возили в школу на автобусах, отправили учиться онлайн. Откачкой воды занимаются 100 ассенизационных машин, есть ещё 45 экскаваторов, самосвалов и кранов, компании-застройщики с первого апреля выделили ещё около 60 единиц техники.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Паводок Регионы Казахстана МЧС ДЧС Природа
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