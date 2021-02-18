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    Как купить жилье без ипотеки с помощью единовременных пенсионных выплат

    18 Февраля 2021, 22:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Отбасы банке» рассказали, как купить жилье без ипотеки с помощью единовременных пенсионных выплат. Об этом передает МИА «Казинформ»

    «Если вы купили квартиру с помощью ЕПВ + собственные наличные средства, то при загрузке подтверждающих документов (в формате PDF) на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz загрузите расписку ​​о получении продавцом части стоимости квартиры наличными;

    если оставшуюся часть вы перевели на банковский счет продавца, то приложите квитанцию ​​о переводе для подтверждения произведённых операций;

    дополнительные квитанции не требуются, если договор купли-продажи нотариально зарегистрирован, часть стоимости квартиры передается в присутствии нотариуса и записывается нотариусом в договоре купли-продажи», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье ЕНПФ Общество
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