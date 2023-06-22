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    Как конвертировать баллы международных сертификатов для поступления в магистратуру

    22 Июня 2023, 20:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году для поступления в магистратуру введена шкала перевода баллов международных сертификатов в баллы комплексного тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Шкала опубликована на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

    При наличии международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, поступающий в магистратуру по желанию освобождается от блока иностранного языка на КТ. Обладатели сертификатов IELTS Academic; TOEFL IBT (английский язык); DSH, TestDaF-Prufung (немецкий язык); TFI, DELF, DALF, TCF (французский язык) могут конвертировать свои баллы в соответствии со шкалой перевода баллов. Для этого тестируемому необходимо при регистрации на КТ отметить наличие и балл сертификата, а также представить его в приемную комиссию вуза для участия в конкурсе грантов или обучения на платной основе.

    При наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GRE поступающие в магистратуру на «Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», «Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Бизнес и управление» по желанию освобождаются от блока иностранного языка и теста на определение готовности к обучению КТ в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения; от теста на определение готовности к обучению КТ в профильную магистратуру с казахским, русским или английским языком обучения.

    При регистрации на КТ необходимо отметить данные сертификата GRE и загрузить его. Конвертация согласно шкале осуществляется после подачи заявления для участия в конкурсе грантов или обучения на платной основе.

    При наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GMAT поступающие в магистратуру на «Бизнес и управление» по желанию освобождаются от сдачи КТ. Обладателям GMAT необходимо сдать сертификат в приемную комиссию вуза для участия в конкурсе грантов или обучения на платной основе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Миннауки и высшего образования РК
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