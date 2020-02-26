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    Как контролируют водителей грузовых машин на границе с Китаем

    26 Февраля 2020, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как производится контроль водителей грузовых машин на приграничных территориях с Китаем, рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нынешним постановлением, по итогам моего объезда нашей границы с КНР, казахстанские территориальные департаменты получили поручение совместно с пограничной службой и таможенной службой разработать схемы по движению, разграничению функций, чтобы минимизировать риски их заражения как с китайской, так и с нашей стороны», - сказал Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК

    При этом, как отметил Жандарбек Бекшин, грузовое движение между Китаем и Казахстаном не останавливается.

    «Касательно персонала, который осуществляет грузовые перевозки, а это машинисты, мы четко выяснили, что никакого риска нет. Думаю, что вы поверите, так как я был там и видел. Рисков нет и для водителей транспорта, которые занимаются газом. Они заезжают на два часа в рамках таможенной зоны и в Казахстан не заезжают. Другие водители большегрузных машин находятся в приграничной зоне. Принимаются меры и с китайской, и с нашей стороны. Ведется контроль за водителями автомашин», - отметил главный санитарный врач.

    Он уточнил, что ситуацию мониторят два раза в день.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Здравоохранение Пограничники Китай
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