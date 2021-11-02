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    Как контролируют деятельность коллекторов в Казахстане

    2 Ноября 2021, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о механизме контроля за коллекторскими организациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 2017 года деятельность организаций, осуществлявших взыскание задолженности, регулировалась только Гражданским кодексом. В мае 2017 года принят Закон «О коллекторской деятельности» (далее – Закон о КД). До принятия Закона о КД деятельность по взысканию задолженности осуществляли более 900 организаций. Законом о КД была введена обязательная учетная регистрация в уполномоченном органе всех официально работавших субъектов коллекторского рынка, введены требования к деловой репутации менеджмента и работников, уполномоченных на взаимодействие с должниками, введена отчетность коллекторских агентств», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

    В результате, по ее словам, с введением регулирования число коллекторских организаций сократилось с 900 до 197, в том числе с начала 2020 года прекращена деятельность 50 коллекторских организаций.

    «Для усиления защиты граждан от недобросовестных действий коллекторских агентств, в мае текущего года принят Закон по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности (далее - Закон)», - отметила глава ведомства.

    Законом введены дополнительные ограничения к коллекторской деятельности:

    - введен запрет на взаимодействие с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом с телефонных номеров, незарегистрированных за коллекторским агентством;

    - ограничено взаимодействие коллекторских агентств с третьими лицами, не связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа и микрокредита только в целях установления местонахождения должника или уточнения его контактных данных;

    - введено обязательное требование по аудио- и видеофиксации всех случаев взаимодействия.

    «При этом, коллекторы имеют права взаимодействовать с должниками только в будние дни, не более 3 раз в день посредством звонков, и не более 3 раз в неделю при личном контакте с должником», - заключила М. Абылкасымова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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