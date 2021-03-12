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    Как контролируется соблюдение карантинных мер на Медеу и Шымбулаке

    12 Марта 2021, 14:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Медеуского района Алматы Асет Масабаев рассказал, что высокогорный комплекс «Медеу» и горнолыжный курорт «Шымбулак» наряду с ТРЦ, рынками и ресторанами входит в число мест с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество людей в ГК «Шымбулак» ограничено с 2850 до 2000 человек, в ВСК «Медеу» - с 750 до 500 человек. Мониторинговой группой в выходные дни в дневное время проводится работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований в ВСК «Медеу» и ГК «Шымбулак». Также каждый понедельник до 13.00 - санитарное время для обработок (объекты не работают)», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций Асет Масабаев.

    Наряду с этим сотрудниками Управления туризма организовано дежурство в «Горельнике» с посещением одновременно не более 3 человек. Совместно с полицией организовано дежурство по автомашинам, заезжающим на территорию ВСК «Медеу».

    Всего с начала года в рамках работы мониторинговых групп Медеуского района составлено 92 протокола, из них 37 на юридические лица на сумму 12,4 млн тенге, 55 на физические лица на сумму 2,4 млн тенге.

    Ранее курорту «Шымбулак» был рекомендован ряд мероприятий по нераспространению коронавируса и по контролю за санитарными требованиями. На текущий момент мониторинговыми группами проверяется соблюдение следующих правил: соблюдение масочного режима на всех объектах курорта, температура посетителей будет измеряться перед посещением и не должна превышать 37 градусов, соблюдение дистанции 2 м между посетителями на всех объектах курорта, посадка в кабины канатных дорог сокращена до 4 человек (семьям разрешена посадка более 4 человек).

    Специально для ледового сезона 2020-21 гг. на ВСК «Медеу» был разработан особый алгоритм работы катка «Медеу» в условиях пандемии коронавируса.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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