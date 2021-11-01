Как контролируется качество образовательных программ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о механизме контроля качества образовательных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании» вузы вправе осуществлять издательскую и полиграфическую деятельность за счет внебюджетных средств. Также в компетенцию вузов входят вопросы разработки и утверждения рабочих учебных планов и рабочих учебных программ», - собщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, качество образовательных программ обеспечивается посредством ведения реестра.

«На сегодняшний день в него включено 9260 образовательных программ, прошедших экспертизу Министерства образования и науки. Аналогичный порядок контроля качества образовательных программ планируется внедрить в системе технического и профессионального образования», - заключил Е. Тугжанов.

Ранее Е. Тугжанов рассказал о выделяемых по специальности «Физкультура и спорт» грантах.

В частности, на 2021 – 2022 учебный год на подготовку учителей физической культуры и спорта выделено всего 249 грантов, в том числе на подготовку с высшим образованием – 202 гранта, на подготовку магистрантов – 40, на обучение в докторантуре – 7.

В соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров с 2019 года образовательные программы разрабатываются вузами самостоятельно. На сегодняшний день актуализированы образовательные программы всех направлений подготовки кадров, в том числе по физической культуре и спорту.



