Как контролируется качество на военном производстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Центра военных представительств Виталий Каплунов описал механизм контроля качества на военном производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Контроль качества начинается буквально с нулевого этапа. Если это разработка нового изделия, то, как говорится, с чертежа, если речь идет о капитальном ремонте либо модернизации, то процесс начинается с заключения договора, так как военные представительства согласовывают проект договора, рассматривают техническое задание на соответствие технической документации. Далее техника поставляется на предприятие, производится ее разборка, дефектация, распределяется все это по участкам, цехам и буквально на всех этапах 100% военные представительства участвуют в этом длительном процессе», - сказал Виталий Каплунов во время онлайн-брифинга в Министерстве обороны.

В случае если возникает брак, по его словам, продукция возвращается на доработку, потом завод устраняет недостатки, повторно предъявляет военному представительству, и затем выполняются различные виды испытаний.

«Если техника соответствует техническому заданию заказчика, то она в установленном порядке принимается военным представительством и передается в эксплуатирующую часть. Устанавливается гарантийный срок эксплуатации. Если в процессе гарантии происходят недостатки, то, соответственно, мы проводим разбирательства по какой причине, либо это конструктивный недостаток, либо производственный, либо вина эксплуатирующей части, либо завода. Проводим комплекс мероприятий, и техника продолжает эксплуатироваться», - заключил В. Каплунов.