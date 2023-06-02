Как компании ГМК сохраняют преемственность поколений: пример «Казахмыса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Преемственность в отрасли стала одним из главных акцентов XIII горно-металлургического конгресса Аstana Mining & Metallurgy (АММ). Этой теме впервые в истории мероприятия посвятили отдельную специальную сессию «Горное дело в Казахстане: подлинная связь поколений». Какие инструменты внедряют компании для сохранения и передачи опыта, с какими вызовами сталкиваются, и какую роль играют в формировании бизнес-бренда ветераны отрасли, передает МИА «Казинформ».

Сохранение опыта – один из самых актуальных вопросов в компаниях горно-металлургического комплекса. Как рассказала в ходе сессии ведущий научный сотрудник института по охране труда Министерства труда и соцзащиты РК Лаура Едильбаева, зависимость бизнеса от наличия квалифицированных кадров усиливается и становится все более явной.

«С 2020 года глобальная экономика и рынок рабочей силы несут существенный урон. За 3 года в мире стало меньше на 305 млн рабочих мест, для 1,6 млрд учащихся образование стало менее качественным. К тому же, нельзя не отметить тренд, получивший название «Великая отставка» - исследования показывают, что сегодня 40% работников по всему миру готовы уволиться, их лояльность к компаниям, в которых они работают, резко упала», - проинформировала Лаура Едильбаева.

Именно поэтому бизнес активно внедряет в свою ежедневную операционную деятельность различные инициативы по управлению персоналом, так как это напрямую влияет на его производительность. Такие инструменты, в частности, применяет компания «Казахмыс». К примеру, здесь успешно реализуются программы адаптации и наставничества,

Программа трехмесячной адаптации для новых сотрудников начинается за 10 дней до того, как они приступают к своим функциональным обязанностям. Таким образом, новеньких вводят в корпоративную жизнь компании, знакомят с ее ценностями. Специалист утверждает, что это один из важнейших факторов – если ценности компании совпадают с личными базовыми ценностями потенциального работника, то значит он останется в компании надолго и сможет принести ей пользу.

Как было подчеркнуто в ходе сессии, опыт сотрудников – это актив компании, а не одноразовая перспектива, а лучшие команды состоят из нескольких поколений. Этих же принципов придерживаются и в «Казахмысе». Сегодня по всей группе холдинга насчитывается свыше 13,5 тысяч сотрудников из числа молодежи до 35 лет, а в Совете ветеранов при корпорации состоит более 12,5 тыс. членов. Преемственность – важная часть корпоративной культуры.

«Я работала в разных индустриях бизнеса, но могу отметить, что именно в ГМК люди работают из поколения в поколение, особенно в регионах. К примеру, в Жезказгане, Балхаше и Сатпаева, где работают наши предприятия, молодые люди мечтают работать в «Казахмысе» уже со школьной семьи, потому что здесь работают их родители, бабушки и дедушки. Можно сказать, что эта культура формируется в семье, они знают, что старшее поколение развивалось в этом направлении и они тоже стремятся», - подчеркивает спикер.

Один из таких примеров – 27-летний Дархан Желибаев, который работает составителем поездов на Жезказганском медеплавильном заводе.

«У меня папа металлург, и я с детства восхищался этой профессией и мечтал пойти по его стопам. Он уже много лет трудится на том же заводе, и я бы хотел, чтобы этот путь продолжили и мои дети. Я пришел на ЖМЗ в 2016 году, и с первого дня мне помогали старшие коллеги – наставники многому меня научили, охотно делились знаниями и опытом. Эта поддержка ощущается по сей день», - рассказал молодой специалист.

Среди проблем, которые были озвучены в ходе сессии ведущими представителями ГМК – нежелание молодежи осваивать рабочие профессии. К примеру, прозвучал тезис о том, что мало кто хочет идти в шахтеры, ссылаясь на высокий пенсионный возраст и тяжелые условия труда. Однако ветеран компании «Казахмыс» Турсунбек Макишев, который работает проходчиком 34 года, отмечает, что видит совсем другую картину.

«Я работаю в шахте больше половины своей жизни, пришел сюда сразу после армии и по сей день продолжаю служить своему делу. Да, работа сложная, опасная, но зато очень почетная и престижная. У нас в Жезказгане молодежь наоборот мечтает попасть на шахту, трудности никого не пугают, так как у нас знают: в «Казахмысе» можно рассчитывать на социальные гарантии и достойную оплату труда», - высказался ветеран.

Astana Mining & Metallurgy - объединяет на одной площадке крупнейшие компаний ГМК. Ежегодное событие проходит при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и лидеров отрасли.