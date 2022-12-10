Как Кокшетау готовится к встрече Нового года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Совсем немного осталось до наступления Нового года. В текущем году администрация города Кокшетау собирается потратить на подготовку к празднику 44 млн тенге. На что пойдет эта сумма, узнавал корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы акима города Кокшетау, в текущем году в рамках подготовки и празднования Нового года акиматом запланирована установка ледового городка на площади Абылай хана, включающего в себя главную елку, пять горок, установку входной группы и сказочных персонажей. Кстати, новогоднюю красавицу на центральной площади города устанавливать уже начали.

Также украшены будут и отдаленные части областного центра. Так, елка и три горки появятся около Болашақ сарайы, елка и две горки - в мкр. Застанционный, елка - около СШ№22 в мкр. Бирлик.

В городе также установят 300 кронштейнов для праздничного оформления.

«Зажжение главной елки запланировано на третью декаду декабря», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, подрядными организациями ТОО «КөкшеТазалық» и ТОО «Зерен плюс-2006» будет оказываться содействие для установки горок и ледовых катков во дворах многоэтажных домов, согласно заявок ОСИ, ПТ. Заявки на это, как уточнили в ведомстве, можно подать на официальной странице акимата города Кокшетау, а также обратившись в отдел ЖКХ.

Всего на все вышеперечисленное, включая новогоднюю елку и ледовый городок, с учетом НДС выделено 44 млн тенге.



