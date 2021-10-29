Как Казахстану выйти на рынок нестационарных спутниковых группировок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие этапы работ предстоит пройти Казахстану для выхода на рынок нестационарных спутниковых группировок, рассказал заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня стоит задача по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет в 617 сельских населенных пунктах с населением менее 250 человек, которые на текущий момент не имеют возможности получать услуги широкополосного доступа, я уже не говорю о параметрах, сравнимых с теми, которые получают городские жителеи или жители крупных населенных пунктов», - сказал Василий Леонов.

Он также обозначил этапы, которые необходимо пройти для для выхода на рынок нестационарных спутниковых группировок.

«В этой связи есть этапы, которые необходимо пройти для выхода на рынок нестационарных спутниковых группировок. Это, в том числе, соответствие всем требованиям информационной безопасности, а также доступ к использованию радиочастотных аспектов, потому что новые спутниковые технологии позволяют использование очень широких полос частот, в том числе в дипазоне частот, которые в Казахстане не использовались для спутниковой связи», - пояснил Василий Леонов.

Ранее сообщалось, что международный технологический форум Digital Bridge в третий раз проходит в Нур-Султане 28-29 октября. Тема форума этого года - Digital Era Lifestyle. Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров – представителей международного и казахстанского IT-сообщества.

Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании – получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП.

В этом году в условиях пандемии мероприятие проходит в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.