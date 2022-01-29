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    Как казахстанские спортсмены заселялись в олимпийскую деревню

    29 Января 2022, 10:32

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские команды прибыли в Китай и успешно заселились в олимпийскую деревню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Как известно, зимняя Олимпиада пройдет в трех кластерах – Пекин, Чжанцзякоу и Яньцинь.

    Пекин примет все ледовые соревнования. В столичной олимпийской деревне разместились команды Казахстана по конькобежному спорту и шорт-треку. Самым дальним регионом на олимпийской карте стал горный Чжанцзякоу, который находится в соседней провинции Хэбэй. Там будут проживать команды по фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжным гонкам, биатлону и лыжному двоеборью. В Яньцине остановится команда по горнолыжному спорту.

    «Сразу по прибытии в Пекин и сдачи обязательных ПЦР-тестов, мы отправились в олимпийские деревни. Дорога между Пекином и Чжанцзякоу занимает 3 часа езды, вчера здесь разместились наши команды по фристайлу-могул, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Ждём другие команды. Всё идёт по плану. Погода здесь ясная, но холодно. У атлетов хороший настрой.

    Очень символично, что первый день нашего прибытия совпал с визитом президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха в олимпийскую деревню. Он поговорил со спортсменами и пожелал им удачи на предстоящих стартах. Олимпийские игры – очень знаковое событие в жизни любого спортсмена. Думаю, эта встреча зарядила и воодушевила наших атлетов ещё больше», - прокомментировал генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации РК Аскар Валиев.

    В ходе встречи также была соблюдена олимпийская традиция – глава МОК обменялся со спортсменами значками.

    «Впечатления от прибытия у меня нереальные. Очень радует организация, она просто на высшем уровне. Команда настроена очень хорошо, все усердно готовились к этому старту, как морально, так и физически. В первый же день мы встретили главу МОК Томаса Баха. Он задал мне пару символичных вопросов, спросил про мой настрой, узнал, присутствует ли волнение, и конечно же пожелал удачи», - поделилась представительница команды Казахстана по фристайлу-могул Анастасия Городко.

    Стоит отметить, что первыми из спортсменов команды Казахстана на Олимпиаде выступят могулисты. Квалификационные соревнования начнутся 3 февраля, еще до официального открытия Игр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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