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    Как казахстанские конькобежцы тренируются в Пекине

    30 Января 2022, 15:44

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по конькобежному спорту приступила к ледовым тренировкам в Пекине. Спортсмены занимаются на Национальном конькобежном стадионе, где и будут проходить олимпийские старты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Нашу страну на зимней Олимпиаде представят Екатерина Айдова, Надежда Морозова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

    Напомним, соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине стартуют 5 февраля.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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