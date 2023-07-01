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    Как казахстанские боксеры выступили в четвертый день «Кубка Елорда»

    1 Июля 2023, 09:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На международном турнире по боксу «Кубок Елорда» в Астане завершился четвертый день соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В пятницу, 30 июня, мужская сборная Казахстана была представлена в семи весовых категориях. Также у казахстанских боксеров было четыре противостояния с представителями Узбекистана.

    Результаты всех боев с участием казахстанцев:

    48 кг. Ернур Кайрат (Казахстан) — Кейшам Санжит Сингх (Индия) — победа Кайрата отказом соперника

    48 кг. Темиртас Жусупов (Казахстан) — Али Токтаров (Казахстан) — 5:0

    60 кг. Бейбарыс Жексен (Казахстан) — Дилшод Абдумуродов (Узбекистан) — 0:5

    60 кг. Жолдас Женисов (Казахстан) — Виджай Кумар (Индия) — 2:3

    60 кг. Бекнур Ожанов (Казахстан) — Миркомил Сайтохунов (Узбекистан) — 5:0

    67 кг. Темирхан Тезек (Казахстан) — Шамшер Саидов (Таджикистан) — 0:5

    67 кг. Елнур Суюнбай (Казахстан) — Рахат Сейтжан (Казахстан) — 5:0

    75 кг. Армат Арманулы (Казахстан) — Мухаммет Бабаев (Туркменистан) — 5:0

    75 кг. Диас Молжигитов (Казахстан) — Бакберген Алиаскаров (Казахстан) — 5:0

    80 кг. Илья Киселев (Казахстан) — Джасурбек Юлдошев (Узбекистан) — 1:4

    86 кг. Абзал Куттыбеков (Казахстан) — Парвиз Каримов (Таджикистан) — 5:0

    86 кг. Шаймурат Кусайынов (Казахстан) — Сумит (Индия) — победа Кусайынова отказом соперника

    92 кг. Данияр Рахымбердинов (Казахстан) — Айбек Оралбай (Казахстан) — победа Рахымбердинова отказом соперника

    92 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Нусратбек Тохиров (Узбекистан) — 5:0.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Бокс
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