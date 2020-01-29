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    Как казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления для оплаты учебы

    29 Января 2020, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о планах ведомства по внедрению механизма использования пенсионных накоплений для оплаты учебы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на принимаемые государством в последние годы меры по увеличению охвата высшим образованием в 2019 году для получения высшего образования на платной основе в отечественные вузы поступило 107 тысяч человек (62% от общего приема, количество которого составило 173 538 человек). В рамках госзаказа получили возможность обучаться - 67 тысяч человек. Следует отметить, что при ежегодном выпуске из общеобразовательных школ 100-120 тысяч учащихся, имеется тенденция увеличения приема в 1 класс до 400 тысяч учащихся (в среднем)», - сказала Бибигуль Асылова на круглом столе в Сенате.

    При этом, стоимость обучения на платной основе аналогично стоимости госзаказа колеблется от 150 тыс. тенге до 1200 тысяч тенге зависит от выбранной специальности, статуса и организационно-правовой формы вуза.

    «Данные факты свидетельствуют о востребованности финансирования услуг высшего образования за счет средств физических лиц. В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемеловича Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало предложения по использованию вкладчиками ЕНПФ части пенсионных накоплений для получения образования», - отметила представитель МОН.

    По ее словам, данный механизм регулирует оплату экономически активными гражданами части своих пенсионных накоплений за образовательные услуги на основе принципа возвратности средств в рамках реализуемых в настоящее время программ:

    - Государственная образовательная накопительная система;

    - Гарантирование образовательных кредитов.

    Суть предлагаемого механизма заключается в следующем:

    1. Вкладчик ЕНПФ обращается в банк для оформления образовательного кредита с приложением пакета документов, включая: информацию по стоимости обучения и выписку с пенсионного счета;

    2. Банк выносит решение об открытии кредитной линии с последующей выдачей кредита траншами равными стоимости семестра/года со следующими обязательными условиями: 100% гарантия АО «Финансовый центр» в качестве обеспечения по кредиту; открытие в банке образовательного вклада с нулевым вознаграждением и начислением премии государства (образовательный вклад законодательно защищен от арестов и иных ограничений со стороны третьих лиц); перечисление ЕНПФ денежных средств на указанный депозитный счет вкладчика в банке; наложение ограничений на частичное либо полное снятие с депозита средств;

    3. Вкладчик ЕНПФ обращается для перечисления денежных средств на открытый образовательный депозит в банке из ЕНПФ;

    4. Банк по каждому траншу обращается в АО «Финансовый центр» для получения гарантии по кредиту;

    5. После получения гарантии, банк перечисляет сумму транша в организацию образования (наличными средства не выдаются);

    6. Заемщик на ежемесячной основе осуществляет погашение кредита в соответствии с графиком банка;

    7. После исполнения заемщиком полных кредитных обязательств, банк со средств депозита возвращает денежные средства в ЕНПФ;

    8. В случае неисполнения заемщиком обязательств, банк обращается в АО «Финансовый центр» за выплатой гарантируемой части кредита, после чего банк перечисляет средства в ЕНПФ.

    «Таким образом, соблюдается принцип возвратности пенсионных накоплений, то есть в любом случае пенсионные накопления вернутся на счет заемщика», - заключила Б. Асылова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование ЕНПФ МОН
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