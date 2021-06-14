Как казахстанцы с ограниченными возможностями устраиваются в престижные IT-компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-обсуждения Дорожной карты по вовлечению лиц с инвалидностью в цифровые процессы руководитель общественного фонда «ITeachMe центр развития компетенций» Захира Бегалиева рассказала о том, как люди с ограниченными возможностями устраиваются на работу в престижные IT-компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сейчас 150 выпускников, 87% из них работают в различных IT-компаниях или на фрилансе. В прошлом сезоне наш выпускник с аутистическим характером был принят на стажировку в Astana Hub. Есть подписанный меморандум с холдингом «Зерде», Astana Hub, BI Group о том, что наших ребят сначала принимают на стажировку, далее уже, если смогут выполнить задания, трудоустраиваются. Также есть соглашение с Damumed. Ребят сначала принимают в бэк-офис, а уже затем, при их хорошей компетенции, оставляют на постоянную работу», - пояснила Захира Бегалиева.

Нуржамал Иминова, в свою очередь, отметила, что доступ к цифровым профессиям позволяет людям с инвалидностью перешагнуть через барьеры.

«Цифровые технологии позволяют быстро влиться в рынок труда, причем сразу же улучшить свое экономическое положение. Как вы знаете, цифровые профессии хорошо оплачиваются в зависимости от квалификации. В целом, на начальном уровне это значительный дополнительный доход к существующему. Действительно, это такой прецедент, когда Astana Hub принимает нашего выпускника с аутистическим спектром на стажировку. Мы уже видим значительные подвижки на рынке труда в этой сфере», - отметила Нуржамал Иминова.