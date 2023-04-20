Как казахстанцы отмечают священный месяц Рамадан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вот и завершается священный месяц Рамадан, в котором верующие стараются сформировать в себе добрый нрав и чувства довольства, милосердия, прощения. В этом месяце мусульманам предоставляется возможность совершать благие дела. Если говорить об особенности празднования Рамадана в нашей стране, то для казахстанцев это не просто священный месяц, но и особый праздник. О том, как в течение месяца верующие из Казахстана готовились и встретили Рамадан, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Не просто священный месяц, а настоящий праздник

Для верующих в Казахстане Рамадан – это не просто священный месяц, а настоящий духовный праздник, благодаря которому укрепляется иман (араб. – «вера»), отношения с близкими и родственниками. По словам имама, теолога Нурлана Байжигитулы, это демонстрирует уважение, любовь нашего народа к священному месяцу.





«Наши граждане готовятся к Рамадану за несколько месяцев до его наступления: заранее закупают финики, планируют, что будут готовить в течение месяца, когда будут делать ауызашар. Это наша особенность», - отметил он.

Для удобства гостей местные рестораны и кафе предлагают ифтар-меню на ауызашар. Во многих общественных заведениях постящимся предложены вода и финики.





Жүрек жылуы

В этом году месяц Рамадан начался 23 марта, сразу же после праздника Наурыз, успевшего создать вокруг атмосферу добра и милосердия. В течение марта проходила благотворительная акция «Жүрек жылуы», в рамках которой неравнодушные помогали социально незащищенным группам населения, исполняли просьбы и пожелания многодетных семей, людей с особыми потребностями, пенсионеров.

Фото: t.me/aqorda_resmi





Тогда Глава государства тоже присоединился к акции и исполнил пожелание жительницы Астаны Гульжахан Сыдыковой.

Фото: gov.kz





Вслед за Президентом в акции принял участие главный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы.

Верховный муфтий получил письмо от Сандугаш Нурсеитовой, матери-одиночки с пятью детьми, которая сообщила, что ее ребенок с особыми потребностями и попросила современные развивающие книги и устройства для ребенка. Чтобы исполнить пожелание матери Верховный муфтий лично навестил семью, помолился за 6-летнего Естая и преподнес ему подарок.

Фото: muftyat.kz

Священный месяц Рамадан в Казахстане начался с доброй акции и исполнений желаний простых казахстанцев.

Жарапазан – песня о приходе Рамадана

С каждым годом в священный месяц Рамадан казахстанцы возрождают давно забытый, древний национальный обычай. В стране проходят состязания по исполнению жарапазан.

Жарапазан – песня о приходе священного месяца Рамадан, призывающая народ к благонравию. Жарапазан начинается с обращения к Всевышнему, с поминания предков, святых. Далее следуют пожелания счастья, здоровья и богатства, в которую вплетены молитвы и цитаты из Корана. В конце «жарапазаншы» дает свое благословение слушателям.

Фото: muftyat.kz





В этом году казахстанцы активно пели жарапазан и воспевали священный месяц. Духовное управление мусульман Казахстана запустило эстафету по исполнению жарапазан наизусть. К эстафете присоединились имамы, мечети страны. Позже в самом сердце Парижа жарапазан исполнили артисты музыкального бренда тюркского мира – этно-фольклорного ансамбля «Туран». Восторженные отзывы оставляли подписчики под публикацией ансамбля, восхищаясь талантом музыкантов.

Кадр instagram.com/turan_ethno_folk





Как современный имам нашел путь к сердцу казахстанцев через социальные сети

Как отмечал Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, в этот великий месяц Аллах оказал людям огромную милость, ниспослав священный Коран, который указывает людям путь ко всему, что приносит пользу их духовной и мирской жизни, разъясняет истину самым доступным образом и помогает отличать истину от лжи, прямой путь - от заблуждения, а счастливых праведников - от несчастных грешников.





Проводниками всей этой ценной и значимой информации считаются имамы, которые каждый день объясняют нормы шариата, святость и значимость Корана. Одним из таких имамов, который в этом году особенно запомнился казахстанцам через социальные сети, стал Нурлан имам Байжигитулы. На своих страницах в социальных сетях он простыми словами отвечает на вопросы, связанные с религией, образом жизни. В ходе нашего недавнего интервью имам рассказал, что волнует казахстанцев больше всего.





«Особенно актуальна тема семьи. Люди не понимают друг друга, упрямятся, считают, что только они правы, не хотят идти на уступки. Наша цель – кому-то что-то доказать. Люди живут ради этого. Купил новый ковер, нужно всем показать, похвастаться. Люди живут для кого-то, что-то покупают, хранят, но не пользуются. В итоге умирают, а то, что мы накопили, не можем унести с собой на тот свет. Пока есть возможность живите, путешествуйте. Мне кажется мы не должны ставить в приоритет материальные вещи. Раньше нас учили, что у нас должен быть свой дом, так мы привязывались к определенному месту. На своей же родной земле мы мучаемся. Если нам скажут переехать в другой город, мы сразу же подумаем: кто меня там ждет, куда идти, словно оказались в джунглях», - поделился имам.





Как известно, пост в месяц Рамадан – это воздержание от пищи, питья и половых сношений от начала утренней зари и до захода солнца. Как отмечал верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, Всевышний Аллах не желает людям затруднения, а желает им облегчения.

Фото: muftyat.kz





«Он удивительным образом облегчил Своим рабам пути, ведущие к Его довольству, и поэтому все Божьи повеления просты и необременительны. Если же возникают препятствия, мешающие выполнению Божьих повелений и делающие их тягостными, то Всевышний Аллах облегчает эти предписания в еще большей степени либо вообще избавляет своих рабов от этих обязанностей. Это предложение невозможно описать во всех подробностях, поскольку оно распространяется на все предписания религии и включает в себя все шариатские облегчения и дозволения», - отмечал Верховный муфтий.

«Пример родителей подтолкнул меня держать Оразу»

С каждым годом количество постящихся только растет. Для многих это не первый Рамадан, когда они держат Оразу (араб. – «мусульманский пост»). Рустем Айтхожин уже 13-й год в рядах постящихся. Он признался, что пример родителей и окружения подтолкнул его держать Оразу.





«Учитывая то, что мы - мусульмане, мое окружение всегда с трепетом и уважением относилось к этому месяцу. Пост в месяц Рамадан - это один из столпов Ислама. С этого все и началось. После того, как ты держишь пост, замечаешь в себе изменения в лучшую сторону. Ораза – это перезагрузка организма в физическом плане. После каждой Оразы чувствуется, что организм отдохнул, очистился. Когда начинаешь читать намаз, меняется весь привычный образ жизни. У Оразы глубокий смысл, который мы даже не можем осознать. Но суть его заключается в том, что мы должны познать дары, которые дает нам

Всевышний каждый день. Постящиеся подтвердят, что после 12 часов голода вода меняет свой вкус. Это чудесное осознание того, что нас окружает и это дар Всевышнего, который подарил нам такой священный месяц. 11 месяцев мы можем совершать какие-то проступки и Всевышний дает нам месяц прощения, в котором есть Қадыр түні», - поделился Рустем Айтхожин.





Священная ночь, когда исполняются желания

В этом году Ночь Предопределения правоверные встретили с 17 на 18 апреля. Суть святости Қадір түні – это откровение Корана, которое ведет человечество к счастью двух миров и проводит различие между добром и злом, правильным и неправильным.





Рустем Айтхожин по традиции встретил священную ночь в мечети.

«Во время Оразы каждый день читается Тарауих намаз. Его смысл в том, что весь Коран читается в намазе. На 27-ю ночь месяца Рамадан верующие завершают чтение Корана. Прелесть Ночи Предопределения в том, что она выпадает на последние 10 дней Рамадана, и точно не знаешь, в какой из дней выпадает эта священная ночь. Тем не менее, есть свои особые признаки, по которым люди пытаются определить наступление этой ночи», - отметил Рустем Айтхожин.

Величие духовного храма

На утро после Қадір түні в сети появилось фото из столичной мечети, снятое фотографом Дастаном Мухамедрахимовым. На нем видно, что в мечети и яблоку негде было упасть. Учитывая то, что ее общая вместимость составляет 235 тысяч человек и такое количество людей может стоять в рядах и молиться одновременно, осознаешь, что именно столько людей пришли молиться в мечеть в священную ночь Қадір түні.

Фото: instagram.com/bydastann





Говоря о новой мечети, следует отметить, духовный храм сразу же привлек внимание жителей и гостей столицы своими размерами, величием и красотой.





Мечеть является самой большой и главной в Казахстане, также входит в число 10 крупнейших мечетей мира. Она имеет четыре минарета, высота которых составляет 130 метров. Башня мечети состоит из пяти частей. Она представляет пять столпов ислама (вера, молитва, пост, закят и паломничество).





Башня левого крыла называется «Туристическая». Посетители могут на нее подняться по лифту и оттуда полюбоваться видами столицы. Длина мозаичной стены со стороны Киблы составляет 100 метров, а высота – 22,4 метров. Мозаика на стене собрана из 25 миллионов различных цветных стекол. Каждый кусочек мозаики ручной работы установлен на отдельную панель. Кроме того, на панели высечено 99 имен Всевышнего Аллаха.





Современные способы пожертвования

Один из главных элементов Рамадана – фитр-садака. Эта милостыня выплачивается в месяц Рамадан от каждого члена семьи. В этом году сумма фитр-садака составила 535 тенге. Эту сумму в ДУМК посчитали по средней цене 2 кг муки по стране. Стоимость муки была определена на основе информации, предоставленной городскими и областными представительствами ДУМК. Фитр-садака можно давать как по цене изюма, так и по цене финика.





Специалисты в сфере IT добрались и до блока благотворительности. В нашей стране фитр-садака и другие виды пожертвования можно сделать через приложение банков второго уровня, через QR-код и специальные терминалы, установленные в мечетях. То есть, даже, не выходя из дома казахстанцы могут совершить пожертвование.





В священный месяц Рамадан люди соревнуются, совершая добрые поступки. Казахстанцы собирают деньги нуждающимся, покупают продукты питания, устраивают ауызашар, собирают средства на лечение больным – каждый старается стать частью благотворительной акции.





К примеру, по инициативе фонда ДУМК «Закят и Благотворительность» ключи от квартир переданы нуждающейся семье в Северо-Казахстанской области в рамках республиканской акции «30 домов за 30 дней». Во время акции, организованной в честь священного месяца Рамадан, семья Амангельды Шупанова, проживающего в селе Новоишим района имени Габита Мусрепова получила жилье. Касымхан Абдуллаулы, представитель фонда «Закят и Благотворительность» в СКО с помощью спонсоров торжественно вручил ключи семье с тремя детьми и инвалидностью. Следует отметить, что акция «30 домов за 30 дней» в благословенный месяц проходит во всех регионах страны в рамках республиканского проекта «Ел үлесі – пәтерге».

Фото: muftyat.kz

Таким образом, священный месяц Рамадан в Казахстане начался, продолжился и завершился благотворительностью.



