Как казахстанцы отдохнут в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте с учетом праздничных дат казахстанцы отдохнут в общей сложности 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом весеннем месяце казахстанцы будут праздновать два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз мейрамы. В соответствии с Законом «О праздниках в Республике Казахстан» эти дни считаются выходными. В марте будет четыре праздничных дня.

Международный женский день отмечается 8 марта, который в этом году приходится на среду. Соответственно, казахстанцы отдохнут в этот день.

В честь Наурыза граждане страны отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта. Эти даты выпадают на вторник, среду, четверг.

Таким образом, включая праздничные дни, казахстанцы, работающие 5 дней в неделю, будут отдыхать 12 дней, а работающие 6 дней в неделю - 8 дней.



