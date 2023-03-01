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    Как казахстанцы отдохнут в марте

    1 Марта 2023, 09:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте с учетом праздничных дат казахстанцы отдохнут в общей сложности 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первом весеннем месяце казахстанцы будут праздновать два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз мейрамы. В соответствии с Законом «О праздниках в Республике Казахстан» эти дни считаются выходными. В марте будет четыре праздничных дня.

    Международный женский день отмечается 8 марта, который в этом году приходится на среду. Соответственно, казахстанцы отдохнут в этот день.

    В честь Наурыза граждане страны отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта. Эти даты выпадают на вторник, среду, четверг.

    Таким образом, включая праздничные дни, казахстанцы, работающие 5 дней в неделю, будут отдыхать 12 дней, а работающие 6 дней в неделю - 8 дней.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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