Как казахстанцы отдохнут на День Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект постановления об отдыхе казахстанцев на День Республики опубликован на сайте открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в проекте документа, в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года 713 «О переносе дней отдыха в 2022 году» вносится дополнение о переносе отдыха «с субботы, 22 октября 2022 года, на понедельник, 24 октября 2022 года».

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Как сообщалось, в этом году планируется внести изменения в закон «О праздниках в Казахстане», где 25 октября будет национальным праздником - Днем Республики, который выпадает на вторник.

Таким образом, ожидается, что казахстанцы на День Республики отдохнут три дня – 23, 24 и 25 октября.



