Как казахстанцы могут найти работу в странах ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, что на сегодня из себя представляет электронная биржа труда, каковы ее возможности и о перспективах ее дальнейшего развития, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» президент АО «ЦРТР» Даулет Аргандыков.

- Расскажите, пожалуйста, чем электронная биржа труда отличается от частных онлайн-ресурсов по поиску работы и сотрудников? Какие сервисы и услуги доступны для соискателей и работодателей?

- Электронная биржа труда или Enbek.kz — это единая платформа, представляющая собой супермаркет услуг сферы занятости: от поиска работы и подходящих сотрудников до получения государственных услуг и мер поддержки занятости.

К ней подключены 204 центра занятости, 44 частных агентств занятости, 5 интернет-площадок.

При этом, главное отличие электронной биржи труда от других онлайн-ресурсов в том, что она абсолютно бесплатна для всех. Частные интернет-порталы ориентированы в основном на крупные города, областные центры, не охватывая все категории населения. Их услуги не всегда доступны работодателям и населению с невысокими доходами. Более того, частные площадки по поиску работы специализируются на определенном сегменте рынка труда, в то время как наш портал охватывает все сектора экономики и предоставляет услуги в каждом районе и селе страны. Например, в ней представлены вакансии госслужбы и свободные рабочие места группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Помимо того, что электронная биржа труда – бесплатный социально значимый интернет-ресурс, она имеет широкий спектр услуг и сервисов для работодателей и соискателей.

В первую очередь соискателям и работодателям доступен сервис по поиску работы и подходящих сотрудников. Более того, соискатели и работодатели могут искать работу и подходящих сотрудников не только внутри Казахстана, но и в странах-участницах Евразийского экономического союза. Это стало доступно благодаря сервису «Работа без границ», который интегрирован с биржами труда стран-участниц ЕАЭС.

Соискателям доступны государственные услуги и меры поддержки занятости:

- регистрация в качестве лица, ищущего работу, и безработного;

- подача заявки на социальную выплату на случай потери работы;

- выбор рабочих мест, субсидируемых государством (молодежная практика, общественные работы, социальные рабочие места, контракт поколений, первое рабочее место);

- онлайн обучение востребованным навыкам;

- получение консультационных услуг по добровольному переселению.

- Каких результатов удалось добиться за время существования электронной биржи?

- За три года работы биржа реализовала три важные задачи. Первое. Она стала крупнейшей базой для поиска работы. Ежегодно в среднем размещается 800 тысяч вакансий и 600 тысяч резюме, находят работу около 400 тысяч граждан.

Второе. Биржа выступила платформой для регистрации трудовых договоров работников. Это обеспечивает формализацию трудовых отношений и мониторинг соблюдения трудовых прав граждан.

Третье. Она также выступила онлайн-инструментом для предоставления отчетности работодателями. Это значительно упростило бизнес-процессы, а также снизило расходы работодателей.

Сейчас мы работаем над большой четвертой задачей – цифровизация всех услуг и мер поддержки занятости посредством Электронной биржи труда.

- Расскажите подробнее, как именно можно зарегистрироваться безработным онлайн. Сколько человек воспользовалось услугами онлайн в 2021 году? Наблюдается ли положительный эффект от дистанционного оказания услуг?

- В «личном кабинете» на Электронной бирже труда казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу, и безработный и отслеживать все этапы регистрации. Если в течение трех рабочих дней после регистрации портал не подобрал человеку подходящую работу, то регистрацию в качестве безработного Электронная биржа труда осуществляет автоматически. Другими словами, решение принимает не чиновник, а информационная система, исключаются человеческий фактор и условия для коррупции.

После получения статуса безработного граждане могут также в онлайн режиме на Электронной бирже труда отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы, Контракт поколений, Первое рабочее место.

На сегодня 97 тысяч граждан получили статус безработных в онлайн формате, 14 тысяч получили социальную выплату по потере работы, не выходя из дома. 19 тысяч безработных приступили к работе на рабочих местах, субсидируемых государством.

Запуск онлайн-услуг позволил минимизировать физические контакты населения с сотрудниками центров занятости и повысить доступность услуг для граждан. Около 30-40% граждан, которые обращаются за получением услуг в сфере занятости, используют онлайн формат.

- Если человек хочет участвовать в добровольном переселении в другие регионы, чем электронная биржа труда может помочь?

- В 2021 году на электронной бирже труда начал работу сервис по добровольному переселению из южных регионов страны в северные. На бирже отображается паспорт каждого принимающего населенного пункта, в котором указана вся его социальная инфраструктура, имеющиеся актуальные вакансии, меры господдержки по переселению.

На портале граждане могут направить в конкретные центры занятости принимающих регионов онлайн заявку на получение консультации. В свою очередь, центр занятости адресно работает с каждым обратившимся гражданином по всем вопросам переселения.

- А каковы на сегодня характеристики основной пользовательской аудитории?

- Например, за сентябрь 2021 года более 300 тысяч уникальных посетителей просмотрели электронную биржу труда более 13 млн раз. Около две трети всех посетителей составляет молодежь - граждане от 19 до 40 лет. При этом женщины составляют 61,5%. Больше всего посетителей из городов Алматы и Нур-Султан. Граждане чаще заходят на электронную биржу труда со смартфонов.

- В последнее время при приеме на работу внимание работодателей сместилось с профессии на наличие навыков и умений, которыми обладает кандидат. Что может сделать человек, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда? Как электронная биржа труда может помочь с этим?

- Действительно, в условиях, когда многие специализированные профессиональные знания быстро устаревают и заменяются новыми, на первый план выходит обладание необходимым компетенциями. На электронной бирже труда внедрен банк навыков, который включает 8,8 тысяч компетенций. На основе банка навыков работодатели имеют возможность осуществить подбор подходящих работников по соответствию компетенции кандидата к вакансии, а соискатели могут осуществить поиск подходящей работы по навыкам, которыми они обладают.

Для того чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, соискателям с июля 2021 года на электронной бирже труда доступна площадка онлайн-обучения skills.enbek.kz, которая является маркетплейсом краткосрочных курсов онлайн-обучения. Онлайн-обучение доступно для любого гражданина Казахстана, желающего обучиться востребованным на рынке труда навыкам или повысить квалификацию. На текущий момент на площадке представлены 86 курсов, из которых 77 бесплатных. Площадка предлагают курсы в сферах поварского и кулинарного дела, косметических, юридических и бухгалтерских услуг, строительства, агрономии, гостиничного и ресторанного дела, делопроизводства, IT, SMM. За это короткое время уже более 5 тысяч человек прошли онлайн-обучение на курсах по различным направлениям, из них 3 тысячи человек – это зарегистрированные безработные.

- Планируется ли появление новых услуг на Электронной бирже труда?

- В целях поддержки предпринимательских инициатив, до конца 2021 года планируется запуск портала Business.Enbek, который станет единым окном приема онлайн заявок на получение мер государственной поддержки: обучение основам предпринимательства, предоставление государственных грантов на реализацию бизнес-идей, получение кредитов на расширение бизнеса.

Посредством портала у граждан больше не будет необходимости физического обращения в ЦЗН за направлением. Граждане смогут отслеживать статус заявки и получать уведомления в «личном кабинете» о результатах на каждом этапе процедуры. То есть обучиться основам бизнеса и получить финансовые гранты на открытие своего дела можно будет онлайн, не выходя из дома и не простаивая очереди в центрах занятости. Соответственно, процедура получения мер государственной поддержки станет более прозрачной и доступной за счет оказания ее в цифровом формате.

- В последнее время смартфоны стали основным средством выхода в интернет. Планируется ли запуск мобильного приложения электронной биржи труда с функционалом получения государственных услуг?

- Да, согласен с Вами, как и во всем мире, в Казахстане имеется тенденция роста и развития мобильных технологий. Наряду с развитием мобильных технологий увеличивается и количество пользователей мобильных устройств. По данным независимого сервиса интернет-статистики доля пользователей, посещающих электронную биржу труда с мобильных устройств, составляет 60-70%. Понимая особую важность развития мобильных технологии для увеличения и удержания целевой аудитории, мы планируем в 2022 году запустить мобильное приложение Enbek на платформах iOS и Android.

- Рынок труда Казахстана динамично развивается. Многие профессии теряют актуальность, а на некоторые растет спрос. Могут ли граждане получить информацию о рынке труда Казахстана (тенденции, рост и прогноз) на Электронной биржи труда?

- Действительно, будучи частью мировой экономики, Казахстан вступил в эру цифровизации и автоматизации. Динамично развивающийся рынок меняет состав рабочей силы, количество и качество рабочих мест, а также уровень заработных плат. Для того, чтобы своевременно адаптироваться к изменениям, необходимо быть в курсе трендов и тенденций рынка труда.

АО «ЦРТР» регулярно проводит анализ текущей ситуации на рынке труда и формирует прогноз спроса и предложения трудовых ресурсов на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Так, например, АО «ЦРТР» недавно опубликовал Национальный доклад «Рынок труда Казахстана: развитие в условиях новой реальности», который может быть интересен бизнесу, государственным органам, некоммерческим организациям и обычным гражданам. Эти, а также другие аналитические материалы доступны в разделе «Аналитика» на электронной бирже труда для всех желающих.

- Спасибо за беседу!



