Как казахстанцев втягивают в мошеннические схемы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев пояснил способы привлечения граждан для участия в мошеннических схемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в том числе привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег», - сказал Рустем Дюсетаев на брифинге ведомства.

В таких случаях, как он объяснил, либо производится разовая оплата за карту, либо на карту поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам посредством переводов через криптовалютные биржы либо системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%. Таким образом граждане втягиваются в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег и сами становятся соучастниками преступлений.

«Нами устанавливаются такие цепочки, задерживаются граждане, которые в целях легкой наживы помогали мошенникам вывести деньги на их счета. Так, в результате проведенных оперативных мероприятий в Алматы пресечена преступная деятельность двух групп (состоят из 3 и 2 соучастников) из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников. Последние занимались поиском лиц для оформления банковских карт, которые в последующем использовались в преступных целях. Аналогичные примеры участия в мошеннических схемах имеются в большинстве регионов страны», - пояснил спикер.

«В этой связи, хотелось бы предупредить о последствиях участия в таких сомнительных схемах. По стране уже имеются факты задержания соучастников преступлений, их действиям дана правовая оценка, они понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством», - предупредил Рустем Дюсетаев.



