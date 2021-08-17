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    Как казахстанцам вернуть излишне или ошибочно уплаченную госпошлину

    17 Августа 2021, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как возвратить излишне или ошибочно уплаченную сумму государственной пошлины, какие нужно представить документы и в какой срок производится возврат денег? Об этом рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    Возврат государственной пошлины регламентируется статьями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Правилами ведения лицевых счетов, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года №306.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Налогового кодекса, излишне уплаченными признаются уплаченные суммы госпошлины при условии подтверждения соответствующим уполномоченным госорганом посредством электронной базы и (или) на бумажных носителях факта несовершения им действий (в том числе в результате отказа налогоплательщика от совершения действий до подачи соответствующих документов), для осуществления которых требуется уплата государственной пошлины.

    Согласно пункту 3 статьи 108 Налогового кодекса, возврат излишне уплаченной суммы госпошлины производится налоговым органом на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа, соответствующего госоргана, подтверждающего правомерность возврата.

    Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится налоговым органом по месту ее уплаты на банковский счет налогоплательщика с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины, в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

    Согласно пункту 1 статьи 103 Налогового кодекса, ошибочно уплаченной суммой госпошлины является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

    1) в платежном документе:

    - неверно указан идентификационный номер налогоплательщика;

    - вместо идентификационного номера налогового органа, по месту нахождения которого подлежит уплате сумма госпошлины, указан идентификационный номер другого налогового органа;

    - текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа и (или) коду бюджетной классификации доходов;

    2) ошибочное исполнение банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика;

    3) уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик - отправитель денег не состоит на регистрационном учете;

    4) налогоплательщик – отправитель денег не является плательщиком государственной пошлины.

    Пунктами 2 и 3 статьи 103 Налогового кодекса предусмотрен возврат ошибочно уплаченной суммы госпошлины по:

    1) налоговому заявлению налогоплательщика;

    2) заявлению банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

    3) составленному налоговым органом протоколу о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины в случае выявления факта ошибки, в течение пяти рабочих дней со дня:

    - представления налогового заявления налогоплательщика, заявления банка второго уровня;

    - поступления ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины.

    Таким образом, для возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы госпошлины, следует обратиться в орган государственных доходов по месту уплаты с предоставлением:

    - налогового заявления по форме, согласно приложению №15 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №160;

    - подтверждающего документа от уполномоченного государственного органа, в который были поданы документы, являющиеся основанием для возврата.

    Также налоговое заявление на проведение возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины можно направить в электронном виде через web-приложение Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного правительства» (egov.kz), Налоговый кошелек мобильного приложения «eSalyq Azamat» с приложением подтверждающего документа.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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