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    Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома

    15 Ноября 2021, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома, рассказали в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь при продаже/покупке автомобиля продавцам и покупателям нет необходимости ехать в Специализированный центр обслуживания населения – вся процедура доступна онлайн в банковском приложении», - сказала на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    Было отмечено, что, воспользовавшись новой услугой, продавец и покупатель автомобиля могут в приложении Halyk Homebank продать/купить, оплатить штрафы и налоги, подписать все необходимые документы по переоформлению авто, получить документы, подтверждающие сделку, а также получить новый номер, либо сохранить за собой прежний госномер автомобиля.

    «Также в приложении уже доступны такие функции, как оплата штрафов ПДД, оплата услуг документирования, получение/замена паспорта/удостоверения личности и многие другие», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт МВД РК Цифровой Казахстан
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