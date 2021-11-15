Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома, рассказали в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь при продаже/покупке автомобиля продавцам и покупателям нет необходимости ехать в Специализированный центр обслуживания населения – вся процедура доступна онлайн в банковском приложении», - сказала на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что, воспользовавшись новой услугой, продавец и покупатель автомобиля могут в приложении Halyk Homebank продать/купить, оплатить штрафы и налоги, подписать все необходимые документы по переоформлению авто, получить документы, подтверждающие сделку, а также получить новый номер, либо сохранить за собой прежний госномер автомобиля.

«Также в приложении уже доступны такие функции, как оплата штрафов ПДД, оплата услуг документирования, получение/замена паспорта/удостоверения личности и многие другие», - добавила Шугыла Турлыбек.