Как казахстанцам поступить в военные учебные заведения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента военного образования и науки Министерства обороны РК, полковник Асет Аккузинов рассказал о поступлении в военные учебные заведения Казахстана и об их преимуществах перед гражданскими вузами на еженедельном брифинге ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Недавно прошли выпуски в военных учебных заведениях. Каким образом проходит порядок распределения молодых лейтенантов?

- В июне текущего года проведены выпуски в военных учебных заведениях Министерства обороны. Наши выпускники распределены на первичные воинские должности офицерского состава Вооруженных сил. Распределение произведено по экстерриториальному принципу. Что это такое? Это означает, что наши выпускники не будут проходить службу в местах, где они родились, а также в местах, где проживают их родители.

- А как насчет выпускников, окончивших учебу за границей?

- В военных учебных заведениях зарубежных государств обучаются наши казахстанские выпускники, граждане РК. Они точно таким же образом распределяются на первичные воинские должности офицерского состава Вооруженных сил Республики Казахстан.

- Когда начнется поступление в высшие учебные заведения Министерства обороны?

- В военные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан набор будет проводиться с 27 июля по 11 августа текущего года.

- Есть ли какие-нибудь изменения в этом году по сравнению с прошлым годом?

- Требования к поступающим регламентированы требованием приказа министра обороны №35 от 2016 года. Это правила поступления в военные учебные заведения, подведомственное Министерству обороны. В отличие с прошлым годом изменения, конечно есть, мы будем и планируем провести в оффлайн режиме, в традиционном формате, в прошлом году мы проводили отбор, в связи с ограниченными карантинными мерами, в дистанционном формате.

- Какие предусмотрены требования для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Казахстана?

- В соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» граждане Республики Казахстан имеют право поступать в военные учебные заведения. Первое требование граждане Республики Казахстан достигшие на год поступления 17-летнего возраста, но не превышающее возраст 22-х лет.

Граждане Республики Казахстан, прошедшие воинскую службу по призыву, а также солдаты срочной службы на год поступления их возраст не должен превышать 24-х лет и военнослужащие по контракту, проходящие службу в Вооруженных силах на год поступления их возраст не должен превышать 25 лет.

- А как казахстанцы могут поступить в зарубежные военные вузы?

- В зарубежные военные учебные заведения отбор среди казахстанских курсантов проводится из числа уже обучающихся в военных учебных заведениях Министерства обороны Республики Казахстан. То есть, курсанты на первом курсе, поступившие в наши внутренние вузы, принявшие присягу, подают рапорт в установленном порядке. Среди желающих проводится конкурсный отбор и по результатам конкурса направляется в зарубежные военные учебные заведения.

- Какие преимущества военных учебных заведений по сравнению с гражданскими вузами?

- Обучающиеся в военных учебных заведениях Министерства обороны обеспечиваются всеми видами довольствия. То есть, наши обучающиеся получают стипендию, обмундирование, питание и проживание. Проживание производится как в казармах, так и общежитиях. Кроме того, при следовании в отпуск и на стажировку и обратно наши обучающиеся обладают правом бесплатного проезда за счет государства внутренним транспортом, железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан.

- А предусмотрены ли какие-нибудь льготы, гранты для обучающихся в военных учебных заведениях?

- Военные учебные заведения Министерства обороны осуществляют подготовку полностью на бесплатной основе. Обучение в военно-учебных заведениях Министерства обороны осуществляется за счет государства. Это главное. Значит в соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» при равных баллах преимущества имеют дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также пропавших без вести, обладатели знака «Алтын белгі», выпускники учебных заведений с военной подготовкой, а также участники международных олимпиад и научных конкурсов.



