Как казахстанцам получить открепительное удостоверение на право голосования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как гражданам Казахстана получить открепительное удостоверение на право голосования, пояснили в Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с выборным законодательством, избиратель, при перемене места своего пребывания в период с 26 декабря текущего года и до 18 часов 9 января 2021 года вправе получить открепительное удостоверение на право голосования. Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на основании заявления и предоставления удостоверения личности», - сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризбиркома.

Было отмечено, что при предъявлении открепительного удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия в день голосования включает избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его пребывания. Заявление избирателя на получение открепительного удостоверения прилагается к списку избирателей и является основанием для исключения его из списка избирателей по соответствующему избирательному участку. Утраченные открепительные удостоверения восстановлению не подлежат, а также не выдаются их дубликаты.

«Избиратель не включается в список избирателей, если открепительное удостоверение выдано на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Избиратель не получает бюллетени для голосования при выборах депутатов областного, городского, районного маслихата, если открепительное удостоверение выдано участковой избирательной комиссией другого избирательного округа», - пояснил Константин Петров.

По его словам, избиратель может получить разное количество открепительных удостоверений и, соответственно, в день голосования он получит количество избирательных бюллетеней равное количеству открепительных удостоверений, действительных в пределах избирательных округов данной местности. Так, при перемене избирателем места своего пребывания в пределах одного района области избиратель сможет принять участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента, областного маслихата и районного маслихата и, соответственно, в месте пребывания получит взамен трех открепительных удостоверений – три избирательных бюллетеня.

«При перемене избирателем места своего пребывания в пределах одной области (но в другом районе, городе), он примет участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента и областного маслихата и, соответственно, в месте пребывания получит взамен двух открепительных удостоверений – два избирательных бюллетеня. За пределами области избиратель примет участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента и, соответственно, в месте пребывания получит взамен одного открепительного удостоверения один избирательный бюллетень», - добавил Константин Петров.