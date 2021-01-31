Как Казахстан готовится к всеобщей вакцинации – обзор недели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вышел ли Казахстан из «красной зоны» по коронавирусу? Как страна готовится к массовой вакцинации? Какие вакцины получат казахстанцы? Преимущества и побочные эффекты отечественных вакцин от коронавируса. Об этом и многом другом говорилось в минувшие семь дней. Наш корреспондент предлагает обзор информационных материалов за прошлую неделю.

Казахстан активно готовится к всеобщей вакцинации. Основными двумя препаратами, которые планируют использовать у нас в стране, являются - Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и QazCovid-In. В Минздраве составлен график ипользования вакцин. Так, с 1 февраля 2021 года в РК начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. Далее с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-In, который в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний.

О качестве первой вакцины, т.е. Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), высказали свое мнение не только отечественные ученые, но и зарубежные врачи. Казахстанские ученые отмечают, что технология разработки отечественной вакцины QazCovid-in проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин. Разработчики уверяют, что вакцина QazCovid-in является гарантировано безопасной. Сам Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении привиться именно казахстанской вакциной, после успешного завершения испытаний. «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МОН РК, который является разработчиком QazCovid-in, сообщил, что по результатам проведенных I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность. Видимо поэтому аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев смело решил опробовать препарат на себе отчественный препарат, так же как и 3000 казахстанцев. А какими вакцинами намерено прививаться руководство самого Минздрава рассказал первый вице-министр Марат Шоранов. Как видим, каждый казахстанец сам вправе выбрать вакцину от КВИ. Однако, на первой стадии всеобщей вакцинации всё же будет доступен только российский препарат «Спутник V».

О том когда и какие вакцины буду доступны казахстанцам рассказали в Министерстве здравоохранения. Ну а пока по всей стране идет активная подготовка к массовой прививке. В регионах ведутся разъяснительные работы, полным ходом идет подготовка медицинских учреждений, закупается специальное оборудование, обучают медперсонал.

О важности вакцинации сказал и Президент страны. По словам Главы государства, вакцинация должна выправить эпидемиологическую ситуацию. В связи с этим Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса.

В Минздраве ответили на самые часто задаваемые вопросы по вакцинации. Медики разъяснили, кого будут прививать первыми, будут ли проводить вакцинацию среди детей, будет ли она платной, нужна ли она уже переболевшим коронавирусом, и наконец, как вырабатывается иммунитет от КВИ после вакцинации.

Пока весь мир ищет ответы на все эти вопросы, вирус не дремлет. Он всё ещё держит человечество в страхе. Не исключение и наша страна. Надо отметить, что несмотря на то, что в прошлом 2020 году была затрачена огромная сумма на здравоохранение, ситуация с коронавирусом в Казахстане непростая - наша страна находится на 109 месте в общемировом рейтинге по заболеваемости коронавирусом.

«За последние 2 месяца отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Республика Казахстан переместилась из зоны низкого риска или «зеленой» зоны в зону повышенного риска или «красную» зону», - сказал первый вице-министр Марат Шоранов.

По сведениям Минздрава, в начале недели 8 регионов Казахстана находились в «красной зоне». К сожалению, в некоторых обастях и крупных городах отмечалось отсутствие должного контроля за эпидситуацией.

Минувшая неделя оказалась напряженной для Алматинской области. В сутки в южной столице госпитализировали до 90 человек с коронавирусом.

В других же регионах для предотвращения распространения КВИ принят ряд мер. В некоторых областях в выходные дни приостановили движение общественного транспорта, а в других устанавливают санитарные посты.

Данные меры дали свои результаты. Таким образом, 30 января из «красной зоны» вышли Нур-Султан и Алматы. Казахстанцы надеются, что после вакцинации в «зеленую зону» попадут и другие регионы страны.