Как казах в Монголии Сапар Байынулы готовит призовых скакунов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ранее мы писали о том, что сразу 4 скакуна, подготовленных нашим соотечественником из Монголии Сапаром Байынулы, в один день завоевали призы на скачках. Но, как оказалось, на состязаниях регионального уровня заняли призовые места сразу 7 коней, воспитанных им. Об этом любитель лошадей, рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

– Сапар мырза, прежде всего, хочу поздравить вас с профессиональным достижением. Казахстанцы восхитились, узнав, что сразу 4 ваших скакуна взяли призы. Расскажите подробнее, это были скачки республиканского уровня? Сколько лошадей участвовало в скачках, на какие дистанции? Сколько коней было выставлено вами на эти скачки? Также, прошу пояснить, что означают термины «скачка жеребцов», «скачка пятилеток». На какие дистанции назначаются призы для скаковых лошадей в Монголии?

– Вначале я хотел бы представиться людям, живущим на родине моих предков. Я из рода керей, далее моя родословная – Шеруши, Санырау Рыскул. Что касается монгольских скачек, то 11-12 июля по всей Монголии отмечается праздник Наадам – праздник государственности. К этому празднику тренеры весь год готовят своих скакунов. Скачки, на которых мои лошади выиграли призы – областного уровня. После областных проходят скачки, состязания по борьбе и стрельбе из лука на государственном уровне. Как вы понимаете, мои лошади участвовали в скачках областного уровня. Всего выиграли призы 7 моих лошадей. Взрослый конь и двухлетка заняли первые места, жеребец и трехлетка оказались на четвертом месте, еще один трехлетка занял второе место, стригунок и пятилетка - третьи места, всего 7 призовых мест.

За призовые места на скачках этого уровня присваивается звание «Тренер лошадей регионального уровня». Соответственно, присваиваются звания тренеров районного уровня за призовые места на районных скачках, а за призовые места на республиканских скачках присваиваются звания тренеров государственного уровня. Чтобы стать тренером областного уровня, нужно, чтобы по меньшей мере 3 лошади заняли первые места на областных скачках. Кроме того, нужно, чтобы еще 8 лошадей заняли места до 5-го. Взрослые кони скачут дистанцию на 24 километра, пятилетки - на 23 километра, трехлетки - на 16 километров, двухлетки - на 14 километров, стригунки - на 11 километров, жеребцы - на 23 километра. Чистокровные монгольские лошади имеют низкий рост. На этих низкорослых лошадях, в свое время, Чингис хан ездил по миру. Несмотря на малый рост, это очень выносливые животные. Дистанции скачек в Монголии проходят по пересеченной местности. С учетом этого, а также возраста лошадей, определяются дистанции скачек. Это особенности скачек в Монголии.

- Мы слышали, что вы крупный предприниматель. Не каждый тренер может выставить на скачки сразу несколько лошадей. Какие у вас источники доходов, кроме подготовки лошадей?

- В этом году я работал с 24 лошадьми, подготовил их для скачек. Тренировать лошадей – нелегкая работа. Чтобы справиться с ней, нужно привлекать помощников, тренеров. Всю зиму лошадей нужно кормить. В общем, я обеспечиваю работой несколько человек. В ходе подготовки лошади пробегают по несколько километров ежедневно. Все это требует расходов. Наверное, разбогатеть на одной тренировке лошадей невозможно. Поэтому я отношусь к этому как к хобби. Я с детства объезжаю и тренирую лошадей. Еще в начальных классах стал наездником. В 9-10 классах я подготовил лошадь, которая заняла первое место на районных скачках. Позднее я вернулся к этому занятию и, таким образом, мое хобби продолжается.

Что касается предпринимательства, то у нас семейная компания. Мы импортируем продовольственные продукты из Казахстана, России, Армении, торгуем ими в Монголии. И все же, сам я в последние годы больше занимаюсь лошадьми. За бизнес отвечают мои младшие братья.

– Вы наверное, слышали, что у нас остается все меньше чистокровных казахских лошадей для скачек на длинные дистанции. По-видимому, все привозят резвых лошадей из других стран. Есть ли такое явление среди казахов в Монголии? Ваши 7 призовых скакунов – они все местной породы?

– У монгольских лошадей есть средний стандарт роста. На скачках строго следят за тем, чтобы рост лошади был не выше этого показателя. Сюда тоже привозят племенных лошадей из-за границы, скрещивают с местными. Этим занимаются монгольские тренеры на научной основе. Но цель этой работы – выведение качественной породы на основе монгольской лошади. Есть специальная государственная программа. Если говорить о скачках, то, как я отмечал, здесь строго следят за промерами лошадей. Рост лошади не должен превышать стандартного показателя. Если есть превышение хотя бы на полсантиметра, лошадь не допускают к скачкам.

Вообще, в Монголии очень много казахов выставляют лошадей на скачки. Два казаха получили звание «Тренер лошадей государственного уровня». Есть тренеры и областного, и районного уровней. Всего занимаются подготовкой скакунов более 200 казахов.

– На местном сайте сообщали о том, что вы в течение года со своей большой командой готовили сразу 24 лошади. Какой у Вас метод? Раньше для того, чтобы следить за вхождением лошади в форму, вместе с ней готовили других лошадей. Вы пользуетесь этим способом?

– Раньше мы зимой отпускали лошадей на тебеневку, весной брали домой и готовили всего в течение 1-2 недель. Сейчас конкуренция очень напряженная, лошадей стали готовить лучше. Нас консультируют иностранные тренеры. Монгольские тренеры также работают на научной основе, и мы стараемся не отставать от них. Поэтому, мы в течение года занимаемся специальным кормлением и тренировкой лошадей. Зимой следим за тем, чтобы лошади были в спортивной форме. Вообще, работы много. Результат мы видим только на праздник Наадам. Весной и осенью испытываем лошадей на различных мероприятиях более низкого уровня. Проводим скачки, а призы в виде автомашин, мотоциклов назначаем сами. Но самое главное – праздник Наадам. В нем участвует множество скакунов, и их уровень очень высок. Мы стараемся не прерывать связей, нам нужны советы других тренеров.

– Вы сказали, что поставлена цель – улучшать местную породу. Есть ли научный проект? Как Вы планируете вести эту работу? Если не секрет, как вам удалось собрать столько лошадей, занимающих призовые места? За счет чего вам это удалось?

– Наша цель – в будущем привезти из Казахстана ахалтекинцев, чтобы скрещивать их с местными лошадьми. Мы сейчас обсуждаем это с некоторыми тренерами. Нас объединяет идея – разработать проект выведения резвой породы лошадей у казахов в Баян-Ольгийском аймаке. Некоторые казахи уже сейчас завозят английских жеребцов, запускают в табуны. Мы тоже намерены работать в этом направлении. Все это требует времени.

У меня лошади из разных мест. В Монголии насчитывается 21 аймак. Много резвых лошадей в аймаках Сухэ батыра, Дорнод. Кроме того, 3-4 года назад я приобрел лошадей у известных тренеров в аймаках Тов, Увс, Кобда. При этом интересовался их родословной. Покупаем, если в родословной есть призовые скакуны. Среди моих 7 лошадей, выигравших призы, есть привезенные из указанных аймаков. Из нашей Баян-Ольгийской породы тоже есть 2 лошади. Они в этом году не смогли хорошо выступить.

Вы пишете, что у меня сразу 4 лошади заняли призовые места. У нас считаются призовыми 5 первых мест, поэтому, я говорю не о 4, а о 7 призовых местах. Это достигнуто благодаря труду. Зимой их нужно кормить по рассчитанному рациону, весной пасти в местах с хорошей травой. Все это нужно тщательно контролировать. Успех достигнут благодаря работе нашей команды. Если серьезно подойти к делу, результаты будут. Мы в этом убедились.

- В Казахстане проходят конные состязания международного уровня. Не собираетесь ли вы принять участие в одном из них?

- Конечно, мы хотели бы выставить лошадей на скачки в Казахстане. У вас и дистанции скачек, и лошади отличаются от монгольских. Поэтому, для того, чтобы участвовать в состязаниях в Казахстане, нам нужно покупать там же лошадей, и там же их готовить. Мы планируем этим заняться в будущем. Это наша мечта. Я думаю, если мы сможем объединить опыт тренеров двух стран, получим хорошие результаты.

– Интересуется ли казахская молодежь в Монголии лошадьми, конным спортом? Не трудно ли находить мальчиков-наездников?

– Молодежь у нас очень интересуется скачками, конным спортом. У нас дети с малых лет ездят на жеребятах, пасут ягнят, играют в кокпар. Поэтому многие дети хорошо умеют ездить верхом. Наездников найти нетрудно, обычно это дети наших родственников. Они также получают зарплату, звания. Есть звания, такие как «Лучший наездник года», они предусмотрены для стимулирования интереса к этому занятию. Детей для скачек найти – не проблема.

– Наверное, вы слышали, что недавно в области Абай была объявлена аламан-байга на 140 километров, где случился скандал. У вас бывает такое? Вообще, нужно ли устраивать скачки на 140 километров? Есть ли в Монголии лошади, способные проскакать такую дистанцию?

– Наверное, на 140 километров у вас скачут специально выведенные лошади, с подходящим телосложением. К нам в Монголию завозят жеребцов арабской, английской и других резвых пород. В прошлом году был принят закон, согласно которому для метисов устраивают отдельные скачки. Для них тоже предусмотрены призы и звания для тренеров. Но метисы скачут отдельно. Мы пока не очень интересуемся такими лошадьми. Мы занимаемся лошадьми своей, местной породы и интересуемся больше ими.

– Спасибо за беседу!