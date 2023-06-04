Как Караганду превращают в IT-столицу Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде точкой притяжения для талантливой молодежи стал региональный IT-хаб «Терриконовая долина». Среди амбициозных планов хаба – к 2025 году обучить 10 тысяч ІТ-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошлый год в стенах «Терриконовой долины» прошло более 150 мероприятий. Они позволили молодым специалистам получить новые знания, а опытным предпринимателям - перенять опыт коллег, изучить кейсы, найти партнеров и инвесторов.

В 2022 году при поддержке хаба было релоцировано три компании и более 200 IT-специалистов.

Почти год назад была запущена современная школа программирования Terricon school. Она участвует в программе финансовой поддержки школ программирования международного технопарка IT-стартапов Astana Hub «Tech Orda».

В настоящее время здесь проходят обучение 54 человека по четырем направлениям подготовки. В планах этого года ввести подготовительные курсы по таким направлениям, как дизайн, Python, PHP, С#, Kotlin.

В этом году будет организовано более 150 мероприятий. Планируется создание венчурного фонда для инвестирования в проекты ранних стадий, привлечение отраслевых партнеров для совместного инвестирования в проекты, формирование сообщества бизнес-ангелов, проведение MedTech-Акселератора, расширение пространства хаба и открытие R&D-центра.

«В настоящее время в «Tерриконовый долине» имеется два лекционных зала на 60–70 мест. Также есть платные и бесплатные коворкинги и студии подкастов. Наша главная цель – к 2025 году обучить 10 тысяч ІТ-специалистов. Для этого мы будем укреплять взаимоотношения между вузами и колледжами нашего города», – говорит директор IT-хаба Сабир Ниязов.