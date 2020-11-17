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    Как карагандинские волонтеры помогают пожилым сельчанам защититься от коронавируса

    17 Ноября 2020, 19:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По инициативе акимата Нуринского района Карагандинской области было запущено движение «65+». Его основная цель - помочь пожилым сельчанам в это непростое время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов. Но особенно тяжело COVID-19 переносят лица старше 65 лет. Эта категория людей находится в зоне повышенного риска.

    Чтобы пожилые сельчане не выходили из дома без особой надобности и при этом ни в чём не нуждались, им будут помогать волонтёры. В случае необходимости купят медикаменты, продукты питания и другие предметы первой необходимости. В отопительный сезон пожилые люди могут воспользоваться помощью добровольцев в разгрузке и переносе угля до места хранения. Возможно оказание и других услуг.

    Чтобы рассказать об этом, дома пожилых сельчан посетили волонтёры. Они пришли в гости не с пустыми руками. Каждый пенсионер получил по пакету с фруктами. Были также подготовлены специальные памятки, где указывался контактный номер для обращения за помощью и перечень услуг.

    Такому вниманию были рады все пожилые сельчане. Многие из них уже обратились к волонтёрам.

    Эта инициатива будет реализована и в других районах Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Общество Волонтёрство
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