Как карагандинские волонтеры помогают пожилым сельчанам защититься от коронавируса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По инициативе акимата Нуринского района Карагандинской области было запущено движение «65+». Его основная цель - помочь пожилым сельчанам в это непростое время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов. Но особенно тяжело COVID-19 переносят лица старше 65 лет. Эта категория людей находится в зоне повышенного риска.

Чтобы пожилые сельчане не выходили из дома без особой надобности и при этом ни в чём не нуждались, им будут помогать волонтёры. В случае необходимости купят медикаменты, продукты питания и другие предметы первой необходимости. В отопительный сезон пожилые люди могут воспользоваться помощью добровольцев в разгрузке и переносе угля до места хранения. Возможно оказание и других услуг.

Чтобы рассказать об этом, дома пожилых сельчан посетили волонтёры. Они пришли в гости не с пустыми руками. Каждый пенсионер получил по пакету с фруктами. Были также подготовлены специальные памятки, где указывался контактный номер для обращения за помощью и перечень услуг.

Такому вниманию были рады все пожилые сельчане. Многие из них уже обратились к волонтёрам.

Эта инициатива будет реализована и в других районах Карагандинской области.