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    Как карагандинцам получить грант на открытие своего дела

    15 Июля 2021, 20:12

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр занятости Караганды приглашает жителей города, завершивших обучение по программе «Бастау Бизнес» или краткосрочное профессиональное обучение через Центр занятости, принять участие в госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Программа даёт возможность получить грант на реализацию бизнес-идей.

    Участниками программы могут стать:

    - безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения;

    - предприниматели, срок государственной регистрации которых составляет менее года;

    - самозанятые (плательщики единого совокупного платежа);

    - члены малообеспеченных и (или) многодетных семей – получатели АСП, а также переселенцы и кандасы (при этом прохождение обучения не требуется).

    Для участия в программе нужно обращаться в Центр занятости населения города Караганды.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Занятость
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