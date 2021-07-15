Как карагандинцам получить грант на открытие своего дела

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр занятости Караганды приглашает жителей города, завершивших обучение по программе «Бастау Бизнес» или краткосрочное профессиональное обучение через Центр занятости, принять участие в госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа даёт возможность получить грант на реализацию бизнес-идей.

Участниками программы могут стать:

- безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения;

- предприниматели, срок государственной регистрации которых составляет менее года;

- самозанятые (плательщики единого совокупного платежа);

- члены малообеспеченных и (или) многодетных семей – получатели АСП, а также переселенцы и кандасы (при этом прохождение обучения не требуется).

Для участия в программе нужно обращаться в Центр занятости населения города Караганды.