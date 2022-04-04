Как кабинеты медиации разрешают бытовые споры и конфликты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как кабинеты медиации разрешают бытовые споры и конфликты, рассказал директор РГУ «Қоғамдық келісім» Галымжан Кусмангали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день во всех областных центрах имеются 17 кабинетов, 20 советов медиации, один – республиканский и 19 – региональных. В реестре Ассамблеи состоят 2318 медиаторов, которыми с 2016 года рассмотрено 134 тысяч обращений, из них 51% разрешены путем заключения медиативного соглашения, по остальным 49% - оказана консультация медиатора», - отметил на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава «Қоғамдық келісім».

Галымжан Кусмангали привел несколько кейсов, которые, по его словам, доказывают эффективность кабинетов медиации.

«Пару лет назад в одном из областных центров произошла кража. Два молодых человека-подростка ограбили дачу. Хозяева дачи обратились в правоохранительные органы, их задержали. Полицейские предложили хозяевам обратиться в кабинет медиации, чтобы урегулировать вопрос. Уже в кабинете медиации, когда пригласили двух подростков и хозяев, выяснилось, что эти подростки из неблагополучных семей. Более того, у одного из них не было родителей. Услышав об этом, хозяин дачи мало того, что отказался писать заявление, взял шефство над парнем без родителей, оплатил его учебу в колледже и патронировал его», - поделился спикер.

Глава «Қоғамдық келісім» рассказал еще об одном случае, когда медиаторы урегулировали спор без суда и разбирательств.

«Еще один случай: был проливной дождь, вода затекла под крышу большого многоэтажного дома, пострадало 60 квартир. Понятное дело, что конфликтная ситуация между КСК и владельцами квартир. Один из собственников обратился в кабинет медиации, пригласили пострадавших и председателей КСК. За два дня удалось разрешить конфликтную ситуацию путем заключения медиативного соглашения, которое устроило и владельцев квартир и КСК. Если бы эти люди обратились в судебный орган, разбирательство длилось бы несколько месяцев, были бы финансовые издержки. В данном случае люди обратились в кабинет медиации и услуги медиатора были оказаны бесплатно», - добавил Г. Кусмангали.

Фото: ortcom.kz