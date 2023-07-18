Как изменятся тарифы на комуслуги в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля тарифы на некоторые комуслуги в столице изменились. Подробнее об этом на онлайн-брифинге рассказали руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Астане Канат Кульназаров и заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Багдат Байсадиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В рамках исполнения поручения Главы государства по совершенствованию тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» и по повышению доходов и благосостояния населения 30 декабря 2022 года принят Закон о внесении изменений в Закон «О естественных монополиях», в котором обозначен ряд нововведений.

В соответствии с обновленным документом дополнены основания подачи субъектами естественных монополий заявки в уполномоченный орган на корректировку тарифа до окончания срока его действия.

В связи с этим предприятия, оказывающие комуслуги горожанам, подали в департамент заявки по пересмотру уровня тарифов.

Фото: gov.kz

Основания следующие:

1) дополнительные инвестиции в целях снижения износа коммунальных сетей и задействованных активов, используемых при предоставлении регулируемых услуг;

2) повышение Министерством энергетики РК тарифа на производство электрической энергии;

3) увеличение среднемесячной номинальной заработной платы до среднестатистического уровня в соответствующей отрасли в регионе;

4) принятие субъектом естественных монополий на баланс имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, от местного исполнительного органа.

На сегодня утверждены корректировки тарифов по всем базовым субъектам естественных монополий, которые ввелись с 1 июля 2023 года, за исключением тарифа по снабжению тепловой энергии, который введут с 1 августа 2023 года.

Тем не менее, даже с учетом корректировок тарифы на коммунальные услуги в столице остаются ниже среднереспубликанских.

Для сравнения: в Алматы тариф на теплоэнергию (без учета НДС) составляет 5 504,17 тенге/Гкал, в Караганде – 3 776 тенге/Гкал, а в Астане – 2 765 тенге/Гкал.

Стоимость кубометра воды (без учета НДС) в столице равна 58,15 тенге, в Караганде – 120,72 тенге, в Актюбинской области - 93,55, в СКО – 81,51 тенге.

С учетом новых тарифов средний чек за комуслуги, к примеру, на двухкомнатную квартиру составит за водоснабжение и канализацию (30 м3) дороже на 300 тенге – с 1 448 до 1 748 тенге, за теплоснабжение (1,25 Гкал) вырастет на 650 тенге – с 3218 до 3871 тенге, за электроснабжение (94 кВтч) – на 335 тенге с 1968 до 2303 тенге.

Для однокомнатной квартиры оплата за водоснабжение и канализацию (20 м3) примерно вырастет на 200 тенге – с 960 до 1 160 тенге, за теплоснабжение (0,7 Гкал) на 360 тенге – с 1776 до 2137 тенге, электроснабжение (72 кВтч) станет дороже на 200 тенге – с 1220 до 1420 тенг.