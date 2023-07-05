Как изменятся тарифы на комуслуги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Алматы Асель Буденеева на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала о причинах изменения тарифов на коммунальные услуги в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что департаментом рассмотрены заявки на изменение тарифов до истечения срока действия базовых субъектов естественных монополий по регулируемым услугам водоснабжения и водоотведения, производства тепловой энергии, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией и передачи электрической энергии, а также уведомление о предстоящем повышении цен на снабжение электрической энергии.

«Основаниями для изменения тарифа явилось изменение стоимости стратегических товаров, изменение утвержденной инвестиционной программы и изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности, а также получение на баланс и в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг (АО «Алатау Жарык Компаниясы»)», - заявила Асель Буденеева.

Согласно проектам заявок, тарифы по сферам следующие:

- по водоснабжению:

среднеотпускной - 92,11 тенге за кубометр (33,43%), для населения - 63,12 тенге (47,27%);

- по водоотведению среднеотпускной - 53,30 тенге за кубометр (44,64%), для населения - 35,56 тенге (53,94%);

- по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией:

- по теплоснабжению средний тариф - 9 982,97 тенге/Гкал (43,44%), для населения -- 7 478,56 тенге/Гкал (43,444%);

- по горячему водоснабжению в отопительный период - 558,32 тенге за кубометр (36,6%), в межотопительный период - 513,45 тенге за кубометр (36%).

- по снабжению электрической энергией заявленный среднеотпускной тариф - 26,27 тенге/кВт.ч (18,44%), для населения - 23,38 тенге/кВт.ч (20%).

«В соответствии с планом передачи сетей на баланс, утвержденным управлением энергетики и водоснабжения Алматы сети переданы на баланс АО «Алатау Жарык Компаниясы», затраты по их содержанию представлены также проектом заявки», - добавила она.

14 июня этого года прошли публичные слушания по обсуждению представленных проектов тарифов и тарифных смет на основании изменения утвержденных инвестиционных программ.

По результатам проведенного анализа департамент на 2023 год, с вводом в действие тарифов с 1 июля, принял решения по следующим субъектам:

- АО «Алатау Жарык Компаниясы» - тариф на услуги передачи электрической энергии вырос на 1,26 тенге, то есть от 7,05 до 8,31 тенге/кВтч без НДС;

- ГКП на ПХВ «Алматы Су» - среднеотпускной тариф на услуги водоснабжения увеличился от 63,08 тенге за кубометр до 88,09 тенге за кубометр без НДС:

- для населения рост тарифа составил 6,4 тенге, то есть от 42,86 тенге за кубометр до 49,29 тенге за кубометр без НДС.

По водоотведению среднеотпускной тариф увеличился на 13,89 тенге, то есть от 36,85 тенге за кубометр до 50,74 тенге да кубометр без НДС:

- для населения тариф увеличился на 3,47 тенге, то есть от 23,10 тенге за кубометр до 26,57 тенге за кубометр без НДС;

Вместе с тем, отмечается, что переплата для потребителей проживающих в:

- 1-х комнатной квартире с жилой площадью 30 квадратных метров по холодному водоснабжению составит 43 тенге и за канализацию - 41 тенге;

- 2-х комнатной квартире с жилой площадью 55 квадратных метров по холодному водоснабжению составит 65 тенге и за канализацию - 60 тенге;

- 3-х комнатной квартире с жилой площадью 70 квадратных метров по холодному водоснабжению составит 86 тенге и за канализацию - 81 тенге.

Тариф на услуги по производству тепловой энергии ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» увеличился на 2 122,48 тенге, то есть от 5 637,02 тенге/Гкал до 7 759,51 тенге/Гкал без НДС. При этом отмечается, что ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» населению услуги не осуществляет.

Среднеотпускной тариф на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией ТОО «Алматинские тепловые сети» увеличился от 6 959,52 тенге/Гкал до 8 868,94 тенге/Гкал без НДС, увеличение составило 1 909,42 тенге - это 27,44%;

- средний тариф для населения - от 5 213,6 тенге/Гкал без НДС до 6 256,32 тенге/Гкал без НДС с ростом от действующего на 20% (+1 042,72 тенге).

- для населения с ПУ тариф увеличился на 917,36 тенге, то есть от 4 586,81 тенге/Гкал до 5 504,17 тенге/Гкал без НДС;

- для населения без ПУ тариф увеличился на 1 438,95 тенге, то есть от 6 256,32 тенге/Гкал до 7 695,28 тенге/Гкал без НДС.

В отопительный период для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, переплата за отопление и горячее водоснабжение составит:

- 1-х комнатной квартире с жилой площадью 30 квадратных метров - 1 032 тенге;

- 2-х комнатной квартире с жилой площадью 55 квадратных метров - 1 989 тенге;

- 3-х комнатной квартире с жилой площадью 70 квадратных метров - 2 402 тенге, в том числе по горячему водоснабжению в размере 90 тенге.

Вместе с тем, в отопительный период для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, переплата за отопление и горячее водоснабжение составит:

- 1-х комнатной квартире с жилой площадью 30 квадратных метров - 689 тенге;

- 2-х комнатной квартире с жилой площадью 55 квадратных метров - 1 215 тенге;

- 3-х комнатной квартире с жилой площадью 70 квадратных метров - 1 531 тенге, в том числе по горячему водоснабжению переплата 50 тенге.

«В первую очередь, данные меры связаны с высоким уровнем износа сетей и основного оборудования и, как следствие, необходимости проведения ремонтных кампаний и реконструкций для обновления и модернизации основных средств», - резюмировала А. Буденеева.