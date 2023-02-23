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    Как изменятся ставки акцизов на табачные изделия

    23 Февраля 2023, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Казахстан, согласно которым изменились ставки акцизов на табачые изделия на 3- летний период до 2026 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    Будут применяться следующие ставки акциза:

    на сигареты с фильтром и без фильтра, папиросам:

    - в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;

    - в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук;

    на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин:

    - в 2023 году – 12 950 тенге/килограмм;

    - в 2024-2025 годах – 14 150 тенге/килограмм;

    на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах:

    - в 2023 году – 53 тенге/миллилитр жидкости;

    - в 2024-2025 годах – 55 тенге/миллилитр жидкости;

    на сигариллы:

    - в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;

    - в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук;

    на изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70% от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

    - в 2023 году – 9 870 тенге/1 000 штук;

    - в 2024-2025 годах – 11 130 тенге/1000 штук.

    Фото: epha.org

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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