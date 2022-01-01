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    Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году

    1 Января 2022, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 гола в Казахстане изменился размер взносов и отчислений за обязательное социальное медицинское страхование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства труда и социально защиты населения РК, с 1 января изменился размер взносов и отчислений за обязательное социальное медицинское страхование. По данным пресс-службы филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Нур-Султан, это связано с повышением минимальной заработной платы (МЗП) и месячного расчетного показателя (МРП).

    Отныне:

    - работодатель платит за работника 3% от его уровня заработной платы, но не более 18 000 тенге;

    - работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, выплачивают 2% от своего дохода, но не более 12 000 тенге;

    - индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой - платят 5% от 1,4-кратного размера МЗП, или 4 200 тенге.

    Единый совокупный платеж (ЕСП): для жителей города -1 МРП, или 3 063 тенге; для сельских жителей - 0,5 МРП, или 1 531,5 тенге.

    «Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 000 тенге. Государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, на сегодняшний день этих категорий более 11 млн. Размер взноса на одного человека составляет 3 614,2 тенге», - сообщили в пресс-службе столичного ФСМС.

    Автор:

    Серик Сабеков

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