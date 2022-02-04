Как изменятся цены на жилье в Алматы после январских событий – мнение эксперта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ» мнением относительно динамики восстановления в Алматы рынка недвижимости после январских событий.

В последние годы рынок жилья Казахстана охватила беспрецедентное подорожание. Как только было предоставлено казахстанцам право использовать пенсионные начисления, цены на жилье выросли на 10-12%.

По словам жительницы Алматы Алтын Базаркуловой, которая недавно приобрела жилье, цены на недвижимость сильно взлетели.

«15 дней назад я купила двухкомнатную квартиру в центре Алматы. Дом сдан в эксплуатацию в 1970 году, то есть старый. Но на цену жилья это никак не повлияло. Летом она стоила 17 млн тенге, сейчас стоит 25 млн тенге. После незначительных торгов с собственником квартиры, я её купила за наличные - 23 млн тенге. Цены на квартиры в Алматы растут каждый день», - говорит Алтын Базаркулова.

По мнению президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Ларисы Степаненко, пандемия коронавируса ударила по рынку недвижимости гораздо больше чем январские события.

«Ситуация после последних январских событий потихоньку налаживается. Люди вернулись к обычной жизни. Однако из-за инфляции квартиры так и дорожают каждый год в среднем на 10%. Каждый продавец или арендодатель видит цену по-своему, но надо учитывать, что суммы реальных сделок совсем другие и на порядок отличаются от выставочных цен. Кроме того, сейчас после поднятия порога достаточности шансы приобрести собственное жилье у значительной части населения уменьшился. Поэтому логично, что это должно привести пусть к небольшому, но снижению цен», - сказала она.

По мнению спикера, сейчас нет очевидных причин для завышения цен на квартиры.

«На рынке спрос по-прежнему гораздо ниже, чем предложений. К лету, как всегда, начинается активная миграция населения как внутри страны так и за пределы Казахстана. На рынке появится ещё больше предложений на продажу, чем сейчас. Для повышения спроса не достаточно оснований. Доходы у населения не повысились. Наблюдается сокращение рабочих мест. Недостаточно банковских программ, с помощью которых казахстанцы могли бы приобретать жилье. Кстати, это одна из причин роста цен на арендное жильё», - говорит Л. Степаненко.

Она отметила, что к лету из-за увеличения предложений по продаже продавцы будут снижать цену.

«Люди с продажей недвижимости связывают решение каких-то житейских вопросов. Очень сложно предугадать события, которые могут произойти. То пандемия, то теракт, то ещё какие-то проблемы. Если нужно решать задачи, то зачем откладывать продажу и если будет покупатель, нужно договариваться. Реальных покупателей гораздо меньше, чем предложений на рынке. Есть категория людей, которые ждут лучшего времени в надежде на выгодную сделку, но все необходимо делать своевременно. Повторюсь, реального роста не предвижу. Цены сделок ниже выставочных и не стоит говорить о росте цен, глядя на желаемый ценник продавцов», - подытожила спикер.

Напомним, в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что система е-Курылыс позволит бороться с необоснованным ростом цен на жилье.